Izabela Gwizdak , absolwentka Akademii Teatralnej w Warszawie, ma na swoim koncie wiele ról teatralnych i sporo serialowych epizodów. Największą popularność przyniosła jej rola Zochy w serialu "39 i pół" oraz kreacja Gabi w filmie "Ki". Zagrała też jedną z głównych ról w nagradzanym filmie "Bliscy" Grzegorza Jaroszuka.

Największe sukcesy 39-letnia aktorka odnosi jednak za granicą. Doskonale zna język angielski - maturę międzynarodową zdała w Anglii - który stale szlifuje. Dobrze mówi też po francusku. Jedną z jej najciekawszych zawodowych przygód było uczenie gwiazdy francuskiego kina, Charlotte Gainsbourg , języka polskiego do filmu "Obietnica poranka".

Izabela Gwizdak gwiazdą serialu "Passport to Freedom"

Aktorka nie boi się nowych wyzwań zawodowych. Niedawno, w ramach rezydencji artystycznej, mieszkała w Portugalii, gdzie razem z dwoma aktorkami z Belgii i Szwecji po raz pierwszy tworzyła własny scenariusz. W zeszłym roku wzięła też udział w niemieckiej produkcji telewizyjnej. Za największy swój sukces zagraniczny uważa amerykańsko-brazylijski serial "Passport to Freedom". Serial kręcono w Rio de Janeiro, a Izabela Gwizdak była jedyną Polką w międzynarodowej obsadzie.

"Passport to Freedom" to miniserial inspirowany prawdziwą historią Aracy de Carvalho - Brazylijki, która pracowała w Ambasadzie Brazylii w Hamburgu i podczas wojny pomagała Żydom. Izabela Gwizdak zagrała przyjaciółkę głównej bohaterki, Margarethę Levy - bogatą kobietę o polskich korzeniach. Aracy i Margatetha przeżyły wojnę i do końca lat 90. mieszkały w Rio de Janeiro. Serial można obejrzeć na platformie Viaplay.

Na ekranach kin można zaś oglądać film "Bliscy", w którym aktorka zagrała u boku Olafa Lubaszenki i Adama Bobika. "Dla mnie to film o odnajdywaniu na nowo bliskości do rodziny. O momentach trudnych do uchwycenia, bo nigdy nie wiadomo, czy nie spóźnię się z telefonem, żeby zapytać co u ciebie słychać i opowiedzieć, co dzieje się u mnie. Film o podtrzymywaniu relacji lub naprawianiu ich. Fajnie jeśli ludzie wychodzą ze strefy komfortu i starają się, próbują" - powiedziała Izabela Gwizdak.