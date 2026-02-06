Polscy aktorzy na Tajwanie na planie filmu japońskiego reżysera. Delikatny temat eutanazji

Andrzej Chyra, Ewa Skibińska, Magdalena Lamparska i Eliza Rycembel pracują na Tajwanie na planie produkcji japońskiego reżysera Atsushi Funahashiego. Film "Good Death" podejmuje tematykę eutanazji. Współautorem scenariusza jest Filip K. Kasperaszek.

Czteroosobowa rodzina stoi razem na tle zielonego ogrodu, dorośli i dwie młode kobiety obejmują się, wyrażając wzajemną bliskość i ciepło, wszyscy patrzą w stronę obiektywu z delikatnym uśmiechem.
Andrzej Chyra, Eliza Rycembel, Magdalena Lamparska i Ewa Skibińska na planie filmu "Good Death" / fot. Instagrammateriały prasowe

"Good Death": polscy aktorzy na planie japońskiego reżysera twórcy na planie

Od jakiegoś czasu na instagramowym profilu Andrzeja Chyry pojawiają się zdjęcia z Tajwaniu i informacje o nowej produkcji, w której polski aktor bierze udział.

Film "Good Death" realizuje japoński reżyser, scenarzysta i montażysta Atsushi Funahashi, znany z tworzenia kina zaangażowanego społecznie. Jego najbardziej znanym dziełem jest dokument "Nuclear Nation" (2012), przedstawiający losy mieszkańców, którzy zostali przesiedleni w wyniku tsunami i awarii nuklearnej w elektrowni Fukushima Daiichi.

Andrzej Chyra to nie jest jedyny polski akcent w tej produkcji. W filmie występują również Ewa Skibińska, Magdalena Lamparska i Eliza Rycembel.

Autorami scenariusza są Atsushi Funahashii i Filip K. Kasperaszek, który odpowiadał za fabuły "Fucking Bornholm" i "Wujek Foliarz".

Film "Good Death" jest koprodukcją trzech państw: Japonii, Polski i Tajwanu. Za produkcję odpowiadają m.in. Izabela Igel (Polska), Shozo Ichiyama i Hiroyuki Yoshihara (Japonia) oraz Patrick Mao Huang (Tajwan). Tytuł wspiera też Polski Instytut Sztuki Filmowej.

"Good Death": trudny temat - eutanazja

Jak podają zagraniczne media, film zajmuje się delikatną i kontrowersyjną w wielu krajach tematyką eutanazji.

"Good Death" opowiada historię młodej Polki oraz Japonki w średnim wieku, które spotykają się w luksusowym kurorcie na Tajwanie. Miejsce to nie jest jednak zwykłym hotelem, ale oferuje usługi z zakresu "etycznej eutanazji".

Film będzie próbował zgłębić relację, która rodzi się między dwiema obcymi sobie kobietami z różnych kultur, które łączy to samo pragnienie - zakończenie własnego życia w wybranym przez siebie momencie.

Premiera filmu planowana jest na 2028 rok.

