"Good Death": polscy aktorzy na planie japońskiego reżysera twórcy na planie

Od jakiegoś czasu na instagramowym profilu Andrzeja Chyry pojawiają się zdjęcia z Tajwaniu i informacje o nowej produkcji, w której polski aktor bierze udział.

Film "Good Death" realizuje japoński reżyser, scenarzysta i montażysta Atsushi Funahashi, znany z tworzenia kina zaangażowanego społecznie. Jego najbardziej znanym dziełem jest dokument "Nuclear Nation" (2012), przedstawiający losy mieszkańców, którzy zostali przesiedleni w wyniku tsunami i awarii nuklearnej w elektrowni Fukushima Daiichi.

Andrzej Chyra to nie jest jedyny polski akcent w tej produkcji. W filmie występują również Ewa Skibińska, Magdalena Lamparska i Eliza Rycembel.

Autorami scenariusza są Atsushi Funahashii i Filip K. Kasperaszek, który odpowiadał za fabuły "Fucking Bornholm" i "Wujek Foliarz".

Film "Good Death" jest koprodukcją trzech państw: Japonii, Polski i Tajwanu. Za produkcję odpowiadają m.in. Izabela Igel (Polska), Shozo Ichiyama i Hiroyuki Yoshihara (Japonia) oraz Patrick Mao Huang (Tajwan). Tytuł wspiera też Polski Instytut Sztuki Filmowej.

"Good Death": trudny temat - eutanazja

Jak podają zagraniczne media, film zajmuje się delikatną i kontrowersyjną w wielu krajach tematyką eutanazji.

"Good Death" opowiada historię młodej Polki oraz Japonki w średnim wieku, które spotykają się w luksusowym kurorcie na Tajwanie. Miejsce to nie jest jednak zwykłym hotelem, ale oferuje usługi z zakresu "etycznej eutanazji".

Film będzie próbował zgłębić relację, która rodzi się między dwiema obcymi sobie kobietami z różnych kultur, które łączy to samo pragnienie - zakończenie własnego życia w wybranym przez siebie momencie.

Premiera filmu planowana jest na 2028 rok.