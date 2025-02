"Ambulans": o czym jest film?

Film "Ambulans" z 2022 roku to amerykański thriller akcji w reżyserii Michaela Baya. Jest to remake duńskiego filmu o tym samym tytule z 2005 roku. Opowiada historię braci, którzy napadają na bank. Jednak coś idzie niezgodnie z planem, przez co muszą uciekać porwanym ambulansem z zakładnikami. Policja jest na ich tropie, a sytuacja jest o tyle skomplikowana, że porwany pacjent wymaga pilnej pomocy.

W rolach głównych wystąpili: Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II, Eiza González oraz Garret Dillahunt. "Ambulans" to film pełen efektownych scen akcji. Widzowie i krytycy chwalili szczególnie widowiskowe sceny pościgów ulicznych oraz rolę w wykonaniu Gyllenhaala.

Reklama

"Ambulans" w TV. Gdzie i kiedy oglądać?

Film "Ambulans" będzie emitowany w telewizji Polsat we wtorek, 25 lutego 2025 roku, o godzinie 21:10.