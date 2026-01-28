Dzisiaj w telewizji widzowie będą mieli okazję zobaczyć kultowy film przygodowy z gwiazdorską obsadą. To dzięki niemu świat poznał talent komediowy Dwayne'a "The Rocka" Johnsona.

"Witajcie w dżungli": o czym jest film?

Film "Witajcie w dżungli" w reżyserii Petera Berga to komedia przygodowa z 2003 roku. Opowiada historię Becka, łowcy nagród, który przyjmuje swoje ostatnie zlecenie. Ma on odnaleźć Travisa Walkera, syna wpływowego biznesmena, który zaginął w amazońskiej dżungli. Na miejscu okazuje się, że Travis nie chce wracać do domu, ponieważ poszukuje legendarnego skarbu. W trakcie wyprawy bohaterowie zostają uwikłani w lokalny konflikt, muszą zmierzyć się z brutalnym władcą regionu oraz przetrwać liczne zagrożenia, jakie niesie ze sobą dzika dżungla.

W rolę Becka wciela się Dwayne "The Rock" Johnson, dla którego była to jedna z pierwszych dużych ról filmowych. Seann William Scott gra Travisa Walkera, beztroskiego i nieodpowiedzialnego poszukiwacza przygód. Rosario Dawson występuje jako Mariana, odważna mieszkanka dżungli walcząca z lokalnym tyranem. Głównym antagonistą jest Christopher Walken, który wciela się w Hatchera - bezwzględnego władcę regionu. Na ekranie pojawia się nawet Arnold Schwarzenegger w krótkim cameo.

Film zebrał całkiem dobre recenzje jak na kino rozrywkowe. Dziś ma status "przyjemnego kultowego średniaka". Idealnie sprawdzi się na luźny wieczór.

"Witajcie w dżungli" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Witajcie w dżungli" zostanie dzisiaj, 28 stycznia, wyemitowany w Polsacie o godz. 22.05.