"Szybcy i wściekli 8" to ósma część głównej serii i pierwsza w pełni nagrywana po śmierci Paula Walkera. W kinach zadebiutowała w 2017 roku.

"Szybcy i wściekli 8": kolejna część kultowej serii zarobiła fortunę

Gdy Dom i Letty udali się w podróż poślubną, Brian i Mia przeszli na emeryturę, a reszta załogi została oczyszczona z zarzutów, wydaje się, że drużyna obieżyświatów może w końcu wieść coś na kształt normalnego życia. Pojawia się jednak tajemnicza kobieta, która wciąga Doma w kręgi przestępcze i wikła go w zdradę najbliższych. Nadchodzi czas próby, jakiej nasi bohaterowie nie byli dotąd poddani. By sprowadzić do domu człowieka, który uczynił ich rodziną i powstrzymać pewnego anarchistę przed rozpętaniem chaosu na globalną skalę, będą musieli przemierzyć kawał świata od wybrzeży Kuby i ulic Nowego Jorku po lodowe równiny nad arktycznym Morzem Barentsa.

W filmie wystąpili: Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Charlize Theron, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson. Partnerują im m.in. Kurt Russell oraz Helen Mirren. Za reżyserię odpowiada F. Gary Gray, a scenariusz napisał Chris Morgan.

"Szybcy i wściekli 8" trafili do TOP 20 najbardziej dochodowych filmów w historii zarabiając ponad miliard dolarów w kinach (ok. 1,236 mld). Jednocześnie produkcja ustanowiła rekord największego światowego otwarcia kinowego w historii (532 mln dolarów w pierwszy weekend).

"Szybcy i wściekli 8" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Szybcy i wściekli 8" zostanie dzisiaj, 16 lutego, wyemitowany w Polsacie o godz. 21.40.