"Tylko nie ty": gorąca komedia romantyczna

"Tylko nie ty" to komedia romantyczna w reżyserii Willa Glucka oparta na scenariuszu autorstwa Ilany Wolpert. Główne role zagrali Sydney Sweeney i Glen Powell. Film jest współczesną wersją szekspirowskiego "Wiele hałasu o nic".

Bea i Ben wyglądają na idealną parę. Po niesamowitej pierwszej randce wydarza się coś, co sprawia, że ich ognista relacja staje się lodowato zimna. Przynajmniej do momentu, gdy niespodziewanie spotykają się na weselu w Australii. Robią więc to, co zrobiłoby dwoje dorosłych - udają, że są parą.

"To uroczy film-produkt umiejętnie skrojony pod każdy typ widza. 'Tylko nie ty' pełne jest setek sprawdzonych schematów (dwójka młodych ludzi udaje parę i wkrótce zaczyna się w sobie zakochiwać) i paru znanych rozwiązań. Co jednak ciekawe, ta komedia romantyczna podana jest "na pikantnie", a tak frywolnego kina u nas dawno nie było" - pisał nasz recenzent Jan Tracz.

"Tylko nie ty" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Tylko nie ty" zostanie dzisiaj, 11 grudnia, wyemitowany w Polsacie o godz. 20.00.

