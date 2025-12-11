Pokazała nowe oblicze. To najmroczniejsza rola w jej karierze

Sydney Sweeney: Kariera jak z filmu

Sydney Sweeney to amerykańska aktorka i producentka, najbardziej znana z ról w "Euforii" i "Białym Lotosie". Sweeney zaczęła zajmować się aktorstwem jako nastolatka i w wieku 14 lat przeprowadziła się do Los Angeles, aby realizować swoje aktorskie marzenie. Zaczynała od epizodów w takich serialach jak "90210", "Zabójcze umysły", "Chirurdzy" i "Słodkie kłamstewka".

Z każdą kolejną rolą zagarniała dla siebie coraz więcej ekranu. Po "Everything Sucks!", "Ostrych przedmiotach" i "Opowieści podręcznej" przyszedł czas na "Euforię". Rola Cassie Howard przyniosła jej nominację do nagrody Emmy w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu dramatycznym. Jej kolejny serial - "Biały Lotos" - również przyniósł jej nominację do Emmy i to w tym samym roku.

Reklama

Gwiazda Sweeney błyszczała coraz jaśniej. Aktorka założyła własną firmę produkcyjną Fifty-Fifty Films, która w grudniu 2023 roku wydała swój pierwszy projekt - komedię romantyczną "Tylko nie ty" z nią samą i Glenem Powellem w rolach głównych. Sweeney była też zakonnicą (horror "Niepokalana"), kobietą uciekającą przed cywilizacją (thriller "Eden") czy bokserką (biograficzny dramat sportowy "Christy"). Teraz przyszedł czas na bycie pomocą domową.

Pozornie prosta rola

Rola, która z pozoru wydaje się być banalnie prosta, okazała się jedną z bardziej złożonych. Millie, tytułowa pomoc domowa, na pierwszy rzut oka jest spokojna i niewinna. Pod tą powierzchnią skrywa traumę, spryt i intuicję. "Millie nie boi się walczyć o to, w co wierzy" - mówi Sweeney. - "Kiedy przeczytałam książkę już wtedy byłam zachwycona tą postacią. Ona wie, kim jest. Wie, że jest silna, że jest w stanie stawić czoła wszystkiemu".

"Pomoc domowa" to thriller, który stopniowo zaciska pętlę wokół widza. Sweeney wprowadza go w tę historię z niezwykłą precyzją: jej bohaterka obserwuje, słyszy, dedukuje. To rola, która potwierdza, że Sydney Sweeney już na dobre zadomowiła się w pierwszej lidze Hollywood.

"Pomoc domowa": Książkowy bestseller

"Pomoc domowa" autorstwa Freidy McFadden w tłumaczeniu Elżbiety Pawlik to bestseller, który podbił serca czytelników i powraca w wyjątkowej, filmowej odsłonie. To właśnie ta książka stała się inspiracją dla filmu, o którym mówi cały świat.

Teraz możesz odkryć ją na nowo, z nową okładką i jeszcze większym ładunkiem emocji. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Czwarta Strona i dostępna jest w trzech formatach - książka papierowa, e-book i audiobook - tak aby każdy mógł wybrać sposób czytania dopasowany do swojego stylu życia. Znajdziesz ją w najlepszych księgarniach internetowych i stacjonarnych w całej Polsce. Ta wyjątkowa edycja została przygotowana z myślą o czytelnikach literatury współczesnej oraz osobach, które z pasją śledzą zarówno świat książek, jak i kina. Fanach ekranizacji i miłośnikach nowości filmowych i serialowych.

"Pomoc domowa": O filmie

Millie ma za sobą niełatwą przeszłość, więc to czego dziś szuka, to spokojna przystań z dala od zgiełku i potencjalnych kłopotów. Chętnie więc zatrudnia się jako pomoc domowa w wielkim domu bogatego małżeństwa Winchesterów. Sprząta, gotuje, odbiera ze szkoły córkę swych pracodawców, a wolne chwile spędza samotnie w małym pokoju na poddaszu.

Choć zachowania domowników zaczynają budzić jej coraz większy niepokój, stara się to ignorować. Mimo wszystko zazdrości pani Winchester jej pełnego przepychu, idealnego życia. Jednak gdy pewnego dnia odkryje skrywany za grubymi murami posiadłości sekret Winchesterów, zrozumie, że znalazła się w obliczu śmiertelnego zagrożenia. Nieoczekiwanie z pomocą mogą przyjść jej doświadczenia trudnej przeszłości.

"Pomoc domowa" tylko w kinach od 1 stycznia 2026 roku.