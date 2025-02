"Baby driver": brawurowy film Edgara Wrighta

"Baby Driver" to film z 2017 roku w reżyserii Edgara Wrighta, który łączy akcję z perfekcyjnie dobraną ścieżką dźwiękową. Ansel Elgort występuje w roli młodego kierowcy, próbującego uciec od kryminalnej przeszłości. Mężczyzna cierpi na szumy uszne, więc niemal w każdym momencie słucha muzyki, która pomaga mu się skupić. W pewnym momencie decyduje się zerwać ze światem przestępczym. U boku Elgorta występują: Lily James, Kevin Spacey, Jon Hamm, Jamie Foxx i Eiza González.

Zaskakujące zwroty akcji i intensywne pościgi samochodowe sprawiają, że "Baby Driver" to produkcja jedyna w swoim rodzaju. Ponadto film powszechnie chwalono za wspaniały soundtrack, w którym znalazły się utwory takich artystów jak Queen, The Beach Boys czy Simon & Garfunkel. "Baby Driver" otrzymał trzy nominacje do Oscara – za najlepszy montaż, montaż dźwięku i miks dźwięku.

Edgar Wright wpadł na pomysł na fabułę "Baby Driver" podczas montażu swojego debiutanckiego filmu, niskobudżetowej komedii "A Fistful of Fingers" z 1995 roku. Dopiero ponad 20 lat później mógł go zrealizować. Co ciekawe, film prawie nie używał efektów CGI w scenach pościgów, nadając im autentyczności.

"Baby Driver" w TV. Gdzie i kiedy oglądać?

Film "Baby Driver" zostanie wyemitowany we wtorek, 18 lutego 2025 roku, o godzinie 21:10 w Polsacie.