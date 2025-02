Polsat Box Go prezentuje filmowe nowości lutego. Wśród nich filmowe hity

Z kolei w Klubie Konesera widzowie znajdą ambitne, niezależne kino z takimi tytułami jak: "Paryskie historie" – czarna komedia próbująca zrozumieć, co w życiu jest najważniejsze czy "Bulion i inne namiętności" – pełna aromatów produkcja z Juliette Binoche.

Na najmłodszych widzów czeka wartościowe kino Młodych Horyzontów, m.in.: serial "Basia", czyli opowieść o wyjątkowo rezolutnej 5-latce, dobrze znanej miłośnikom książek Zofii Staneckiej i Marianny Oklejak.

Nowości filmowe Polsat Box Go to m.in.:

"Heretic"

Dwie młode kobiety, które z potrzeby serca szerzą słowo Boże, pukają do drzwi domu Pana Reeda (Hugh Grant). Otwiera im z pozoru czarujący mężczyzna, który szybko pokazuje swoją diaboliczną naturę; premiera 7 lutego.

"Czerwone maki"

Historię bitwy oglądamy oczami Jędrka – młodego chłopaka, który przeszedł przez łagrowe piekło i opuścił Rosję wraz z Armią Andersa jako jedna z tysięcy sierot. Czas niewoli zmienił go z chłopca z dobrej rodziny w kombinatora i drobnego złodziejaszka, który zrobi wszystko, aby przetrwać; premiera 14 lutego.

"Konklawe"

Po śmierci znienawidzonego w Watykanie papieża kardynałowie z całego świata zjeżdżają się na konklawe, by wybrać nowego przywódcę Kościoła. Obradom przewodzi kardynał Lawrence, który ma za zadanie jedynie czuwać nad ich sprawnym przebiegiem. Jednak gdy zaostrza się walka dwóch wrogich frakcji, a na jaw zaczynają wychodzić tajemnice kompromitujące ich kandydatów, Lawrence staje przed dylematem; premiera filmu nominowanego do Oscara w 7 kategoriach już 20 lutego.

"Kneecap. Hip-hopowa rewolucja"

Liam i Naoise zawsze znajdą sposób, by w zajętym przez Anglików Belfaście dobrze się zabawić, sprzedać narkotyki, zakpić z wroga czy poganiać się z nadgorliwą policją. A do tego rapują po irlandzku, na wyspie, gdzie więcej osób zna nawet... polski. Kiedy niespodziewanie dołącza do nich JJ, niespełniony nauczyciel muzyki, hip-hop po irlandzku staje się dla tej trójki wyrazem politycznego sprzeciwu; premiera 21 lutego.

W ofercie Polsat Boc Go znajdą się także:

"Regentka" – nominowana do Złotej Palmy na festiwalu w Cannes historia Katarzyny Parr, ostatniej żony króla Henryka VIII (Jude Law); już dostępny.

"Mavka i strażnicy lasu" – animacja na podstawie powieści "Lisowa Pisnia" autorstwa znanej ukraińskiej pisarki i poetki; już dostępny.

"Dziewczyna z pociągu" – nominowana do nagrody BAFTA filmowa adaptacja powieści Pauli Hawkins z rewelacyjną rolą Emily Blunt; już dostępny.

"Kuchenna rewolucja" – przewrotna komedia i trzymający w napięciu dreszczowiec o konfliktach klasowych, pełen makiawelicznych intryg oraz manipulacji; już dostępny.