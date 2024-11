"100 dni do matury" to wciągająca opowieść o pierwszych ważnych wyborach, przyjaźni i gotowości do zmian. Zabawne i mądre kino dla nastolatków łączące ważne przesłanie z jakościową rozrywką. Zrealizowana z rozmachem produkcja o młodych i dla młodych z brawurową akcją w tle.

Influencerzy i aktorzy łączą siły!

W pełnym napięcia teaserze widzowie otrzymali przedsmak tego jak doskonale znane z mediów społecznościowych osobowości internetowe odnajdują się w zupełnie nowych rolach. W filmie "100 dni do matury" na wielkim ekranie zadebiutują topowi polscy influencerzy z grupy Genzie m.in.: Bartek Laskowski (Świeży), Hania Puchalska (HiHania), Patryk Baran (Mortalcio) Bartek Kubicki, Pola Sieczko, Kinga Banaś, Julita Różalska, Alan Kowalczewski (Posti) oraz Dominik Kwolczak (Kwolczi).

"Najciekawsze i zarazem najbardziej ekscytujące jest to, że dzięki filmowi jako influencerzy, którzy od zawsze działali tylko w internecie, możemy przedostać się do branży filmowej" - mówi Hania Puchalska (HiHania). - "To stresujące zadanie, bo zobaczą i ocenią nas nie tylko nasi widzowie, ale i inni odbiorcy, ale przyznam, że dla mnie to jest właśnie najciekawsze, żeby sprawdzić się w nowych wyzwaniach i pokazać szerszej publice jak sobie z nimi radzę".

Oryginalny projekt przyciągnął również najbardziej cenionych polskich aktorów. Debiutującym influencerom partnerują m.in. Małgorzata Foremniak, Piotr Głowacki oraz Jacek Koman.



"Uwielbiam takie historie. Zręcznie balansujące pomiędzy tym co zabawne i tym, co ważne, ale bez zbędnego umoralniania. A to wszystko przeplatane intrygującą zagadką i trzymającymi w napięciu scenami akcji" - mówi Piotr Głowacki. - "Praca z influencerami była niezwykle inspirująca. Ci młodzi twórcy wnosili na plan zupełnie nową energię, swoje unikalne spojrzenie na świat i udzielili mi kilku istotnych lekcji z obsługi social mediów".

Reżyserem filmu "100 dni do matury" jest Mikołaj Piszczan, dla którego podobnie jak dla influencerów, również jest to debiut fabularny.

"Tworzymy projekt na skalę światową, łącząc influencerów z profesjonalnymi aktorami, co przyniesie świeżość obu branżom" - mówi Łukasz Wojtyca, producent filmu i prezes Ekipa Holding. - "To największy projekt Ekipy, z ogromnym budżetem i ryzykiem, ale także wielkim potencjałem sukcesu, który otworzy drogę do kolejnych globalnych przedsięwzięć filmowych. Podjąłem to ryzyko, bo jestem pewien, że nasz sektor ma siłę rozwoju, a Laniakea Pictures kolejne sukcesy przed sobą".

Scenarzystą filmu jest Łukasz Zdanowski, za produkcję odpowiadają Laniakea Pictures, Ekipa Holding oraz Watchout Studio. Dystrybucją w Polsce zajmuje się NEXT FILM.

"100 dni do matury" trafi do kin 28 lutego. Zobacz teaser!