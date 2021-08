O studenckiego Oscara "Pierwsze lato końca świata" powalczy z sześcioma innymi produkcjami w kategorii "międzynarodowy film krótkometrażowy".



Laureatów poznamy 21 października.



Akcja filmu Gonery rozgrywa się w tajnym ośrodku wojskowym, gdzieś nad polskim morzem, gdzie dokonuje się dziwny eksperyment - grupa naukowców i wojskowych przemienia recydywistów w zwierzęta. Nad przebiegiem eksperymentu czuwa Gaja - naukowiec, weterynarz przyszłości. Starannie dobiera skazańców do potrzeb natury, opiekuje się zwierzętami i decyduje, kiedy mogą zostać wypuszczone na wolność, by spełnić swoją rolę jako odrodziciele gatunku. W tej trudnej, wymagającej - również moralnie - pracy pomagają jej, na tyle, na ile potrafią, jej dzieci - kilkuletnia Bebe i dorastający Janek. Do czasu, gdy w nowoprzybyłym transporcie skazańców do ośrodka trafia też U., młoda dziewczyna, która natychmiast zwraca uwagę Janka...



Film Gonery, córki aktorów Jolanty Fraszyńskiej i Roberta Gonery, zdobył już nagrodę Srebrnego Lajkonika podczas ostatniego Krakowskiego Festiwalu Filmowego, dla najlepszego krótkometrażowego filmu fabularnego za "przewrotne spojrzenie na sprawy ludzi i zwierząt oraz niejednoznaczną, konsekwentnie prowadzoną narrację".



Opiekunem artystycznym filmu jest Filip Bajon.



Nastazja Gonera: Kim jest córka Roberta Gonery?

Nastazja Gonera jest teatrolożką, reżyserką i scenarzystką, absolwentką PWSFTviT w Łodzi. Jest autorką kilku filmów krótkometrażowych, teledysków i filmów dokumentalnych. Jest także finalistką konkursu organizatorów Teren TR w Teatrze Rozmaitości w Warszawie. Jako najmłodsza uczestniczka wyreżyserowała czytanie performatywne w ramach Międzynarodowego Festiwalu Digital Play w teatrze studyjnym w Warszawie i Nowym Jorku. Pracuje obecnie nad swoim debiutem fabularnym.



Gonerę mogliśmy oglądać jako 11-latkę w jednym odcinku serialu "Na dobre i na złe". Była także jedną z asystentek reżysera przy "Powidokach" - ostatnim filmie Andrzeja Wajdy.