Patryk Vega wciąż znakomicie buduje napięcie przed premierą swojego najnowszego filmu zatytułowanego "Polityka". Po konfrontacjach z czołowymi politykami Prawa i Sprawiedliwości: Jarosławem Kaczyńskim, Mateuszem Morawickim i Krystyną Pawłowicz, tym razem na celownik wziął Ojca Dyrektora, czyli księdza Tadeusza Rydzyka.

Zbigniew Zamachowski jako Ojciec Dyrektor /materiały prasowe

W filmiku zamieszczonym w mediach społecznościowych, 24 czerwca, Vega zwraca się do fanów słowami: "Kochani, tak przy poniedziałku, pozdrowienia od Ojca Dyrektora". Następnie kieruje kamerę na ekran, na którym możemy zobaczyć kolejny fragment powstającej właśnie "Polityki".

Reklama

Ucharakteryzowany na ojca Rydzyka Zbigniew Zamachowski rozmawia w nim przez telefon. "Od bezdomnego dostałem, tak im powiedz. No! Przyjechał bezdomny i dał mi dwa samochody. Pan Stanisław. Z Warszawy. Potem wziął i umarł".



Przypomnijmy, że zaledwie tydzień temu Vega wrzucił na Instagrama wypowiedź premiera RP z XIV zjazdu klubów "Gazet Polskiej". Mateusz Morawiecki piętnuje w nim "środowisko aktorów", którego większość nie rozumie "polskiej racji stanu" i "gardzi społeczeństwem".

W odpowiedzi Vega opublikował klip z "Polityki". W zaprezentowanym wideo reżyser mówi: "Panie premierze, premierzy mówią swoje, a ja robię swoje. Jestem niezależny i robię filmy, które mogą się politykom nie podobać", a następnie pokazuje ekran, na którym widzimy Marcina Bosaka, którego postać wyraźnie wzorowana jest właśnie na Morawieckim.

- Ludzi nie trzeba słuchać, ale obiecać im, czego oczekują. A potem wygasić te oczekiwania. Mają zapier... za miskę ryżu - mówi bohater grany przez aktora znanego m.in. z "M jak miłość".

Wcześniej Vega skonfrontował się z Jarosławem Kaczyńskim oraz Krystyną Pawłowicz. Ten pierwszy w swoim niedawnym przemówieniu stwierdził, że nowy film reżysera nawiązuje do popularnych ostatnio głosów, że Prawo i Sprawiedliwość jest odpowiedzialne za to, że w Polsce "dzieje się coś złego".



- Mamy do czynienia z coraz wyraźniej pokazywanym - pewnie państwo słyszeli o zapowiedziach filmu Vegi - hejtem, czy przygotowaniem do takiego wielkiego hejtu, wielkiego ataku na zasadzie, że nie liczą się żadne fakty albo są wykorzystywane w sposób instrumentalny do uogólnień, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością - mówił prezes PiS. Kaczyński dodał także, że w Polsce "funkcjonuje mechanizm wmawiania ludziom, że dzieje się coś złego i za tym wszystkim stoi PiS". - "A często personalnie ja" - podsumował.



Na odpowiedź Patryka Vegi na słowa Kaczyńskiego nie trzeba było długo czekać...