1 / 8

Mimo iż do samego dnia premiery dystrybutor i reżyser filmu nie podają do publicznej wiadomości szczegółów fabuły "Polityki", ekranowi bohaterowie noszą zaś inne nazwiska i pseudonimy niż prawdziwe postaci polskiej sceny politycznej, bez trudu możemy dopasować wizerunki bohaterów filmu do prawdziwych polityków. Ewa Kasprzyk gra w filmie Vegi postać o imieniu Jadwiga, nietrudno jednak odgadnąć, że będzie to ekranowy odpowiednik Beaty Szydło.