"Polityka": Patryk Vega straszy opozycję

W nowym filmie Patryka Vegi "Polityka" sportretowana zostaje nie tylko partia rządząca. W najnowszym fragmencie filmu możemy po raz pierwszy zobaczyć także opozycję.

Zbigniew Suszyński jako Grzegorz Schetyna /materiały prasowe

"Kochani, to teraz dla równowagi, coś o drugiej stronie" - zapowiada swoje najnowsze wideo Patryk Vega. W filmiku widzimy ucharakteryzowanego na Grzegorza Schetynę Zbigniewa Suszyńskiego.



"Ośmiorniczek nie zamówisz"? - pyta Schetyna-Suszyński z ironicznym uśmiechem partyjnego kolegę. "Nawet mi nie przypominaj... Schabowego" - odpowiada tamten.

W kolejnym fragmencie w końcu widzimy bohatera granego przez Daniela Olbrychskiego. Na spotkaniu ze Schetyną-Suszyńskim słyszy, że "każda partia jest jak ul. Jest królowa matka-ja i są robotnice, tak jak ty".



"A co z demokracją" - pyta Olbrychski. "Mamy. Ul się napie... z ulem. To jest wasza demokracja" - słyszy odpowiedź.



Przypomnijmy, że w poprzednim wideo, wypuszczonym 27 czerwca, oglądaliśmy ucharakteryzowanych na Antoniego Macierewicza i Bartłomieja Misiewicza - Janusza Chabiora oraz Antoniego Królikowskiego.



We fragmencie Chabior-Macierewicz odznacza medalem Królikowskiego-"Misiaczka". "Gratuluję" - mówi. Następnie obmacuje go po nodze ze słowami: "Masz pięknie wyrzeźbioną łydkę". Po czym oglądamy obu panów, jak tańczą. W pewnym momencie Chabior przerywa jednak taniec i zmierza do pocałowania Królikowskiego...

Ten ostatni skomentował już zamieszczony film. "Myślałem, że nikomu tego nigdy nie pokażesz" - zażartował aktor.



Kilka dni wcześniej Vega zamieścił inny fragment "Polityki", w którym zwracał się do fanów słowami: "Kochani, tak przy poniedziałku, pozdrowienia od Ojca Dyrektora". Następnie skierował kamerę na ekran, na którym można było ucharakteryzowanego na ojca Rydzyka Zbigniewa Zamachowskiego, rozmawiającego przez telefon. "Od bezdomnego dostałem, tak im powiedz. No! Przyjechał bezdomny i dał mi dwa samochody. Pan Stanisław. Z Warszawy. Potem wziął i umarł".