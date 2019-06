"Polityka": Nowy film Patryka Vegi w kinach we wrześniu

Patryk Vega ujawnił datę premiery swojego najnowszego filmu. Nie chodzi jednak o opowiadający o problemie pedofilii "Small World", o produkcji którego reżyser często informował w social mediach. Projekt nosi tytuł "Polityka" i powstawał w ścisłej tajemnicy. Jego premiera ma odbyć się 6 września 2019 roku.

W rozmowie z Onetem Vega zapewniał, że jego film opowie o kulisach życia politycznego w Polsce w sposób bezkompromisowy i prawdziwy. Scenariusz powstał w oparciu o drobiazgową dokumentację i wiele rozmów, także z czołowymi przedstawicielami polskiego życia politycznego.

Reklama

Widzowie bez problemu rozpoznają nawiązania do spraw i skandali, które mogli wcześniej zobaczyć w mediach. Reżyser nie chciał jednak zdradzać jakichkolwiek szczegółów dotyczących fabuły filmu. Nie podał także ani jednego nazwiska z obsady.

Vega tłumaczył, że chociaż początkowo polityka odrzucała go, to czuł potrzebę podjęcia jej tematu, ponieważ obecnie nic bardziej nie dzieli i nie wywołuje większych kontrowersji. Reżyser wiedział, że film może nie spodobać się wielu osobom. Dlatego zdjęcia powstawały w tajemnicy, a aktorzy i ekipa otrzymali absolutny zakaz udzielania jakichkolwiek informacji o projekcie. Nie mogli robić zdjęć na planie, ani nawet rozmawiać o "Polityce".



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Kobiety mafii 2" [trailer 2] materiały dystrybutora

Mimo zachowania podwyższonych środków ostrożności scenariusz miał zostać wykradziony. Vega zdradził, że spotykał się już z próbami nacisków lub dochodowych propozycji, by przesunąć premierę filmu na okres powyborczy. "Naciskano na mnie i grożono mi" - mówi.



Reżyserowi od początku zależało, by jego film powstał niezależnie od jakiejkolwiek siły politycznej. Jak sam przyznał, mógł sobie na to pozwolić, bo swoje produkcje realizuje bez wsparcia PISF-u. Obecnie Vega montuje "Politykę" w Tokio, by mieć pewność, że będzie on gotowy na wyznaczoną datę premiery.



Patryk Vega jest jednym z najpopularniejszych i najbardziej kontrowersyjnych polskich reżyserów. Mimo bardzo negatywnych recenzji, jego filmy zarabiają krocie. Jednak nawet przeciwnicy jego kina przyznają, że reżyser przedstawia tematy w większości nieobecne w polskim kinie.



Informacje o powstaniu i szybkiej premierze "Polityki" są sporym zaskoczeniem, ponieważ Vega zdawał się pracować nad zupełnie innym projektem. Jeszcze kilka dni temu na jego oficjalnym profilu na Facebooku pojawił się materiał promujący "Small World", mający przedstawiać problem pedofilii.



Jego ostatni film, "Kobiety mafii 2", wszedł do kin 22 lutego 2019 roku i zgromadził ponad 1,13 miliona widzów.