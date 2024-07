Tomasz Kot zagra we włoskim filmie!

Tomasz Kot po raz kolejny zagra w filmie poza granicami Polski. Dziś po raz pierwszy podzielił się z fanami tą informacją, dodając na Instagrama kilka zdjęć z pracy przy nowej produkcji.

"Szanowni! Od kilku tygodni zagłębiam się w tajniki włoskiej kinematografii na planie filmu 'La versione di Giuda'. Nie wiem jaki będzie polski tytuł ale dosłownie oznacza to Wersją Judasza. Akcja filmu wydarza się w latach 30-33 naszej ery i jest to bardzo ciekawe wydarzenie, nigdy nie pracowałem w takim upale! Pozdrawiam serdecznie" - możemy przeczytać we wpisie na Instagramie.



"La versione di Giuda": Co wiemy o produkcji?

Jak wspomniał Kot, tytuł filmu w luźnym tłumaczeniu oznacza "Wersję Judasza". Włoskie media podają, że fabuła ma skupić się na grzesznym życiu Judasza Iskarioty, który ostatecznie postanawia podążyć za Jezusem i zmienić swoje życie. Historia w dużym stopniu będzie nawiązywać do tzw. Ewangelii Judasza, apokryficznej księgi będącej zbiorem jego dialogów z Chrystusem.

Refleksja nad jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci z Nowego Testamentu ma umożliwić szersze spojrzenie na jego wielowymiarowość i dręczący wewnętrzny konflikt. Z pewnością będzie to obraz odważny, nieco prowokujący i otwierający widzów na nowe przemyślenia dotyczące znanej wszystkim historii.

Za reżyserię i scenariusz odpowiada Giulio Base. W obsadzie poza Tomaszem Kotem znaleźli się znani na całym świecie aktorzy, m.in. Rupert Everett, Paz Vega, John Savage, Darko Peric i Abel Ferrara.

