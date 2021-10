Władysław Sheybal urodził się w Zgierzu w rodzinie, która posiadała bogate tradycje artystyczne. Od dziecka marzył o karierze aktorskiej. W czasie II wojny światowej zgłosil się do warszawskiego konspiracyjnego Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej.

Po upadku Powstania Warszawskiego Sheybal został skazany na śmierć za działania konspiracyjne. Dzięki ucieczce z transportu więźniów, cudem uniknął egzekucji. Za sprawą pomocy przyjaciół udało mu się następnie przedostać do Krakowa, gdzie ukrył się w mieszkaniu malarki Hanny Rudzkiej-Cybisowej, pozostając tam do końca wojny.

Reklama

Debiutował już po wojnie, występując na deskach polskich teatrów. W 1956 zagrał w "Kanale" Andrzeja Wajdy, wcielając się w postać kompozytora Michała "Ogromnego", którego przeżycia w czasie powstania doprowadziły do obłędu.



W 1957 roku aktor wyemigrował z Polski do Londynu, miał być to koniec jego kariery aktorskiej, ponieważ nie znał języka angielskiego, stało się jednak inaczej.

Władysław Sheybal w filmie o agencie 007

W filmie o Jamsie Bondzie wcielił się w postać mistrza szachowego Kronsteena, należącego do przestępczej organizacji Spectre. Jego zadaniem było zwabienie Jamesa Bonda na terytorium Turcji, gdzie miał zostać zabity. Co oczywiste, plan się nie powód, a sam Kronsteen zginął od zatrutego noża.

Władysław Sheybal pojawił się w trzech scenach, ale jego występ zapoczątkował międzynarodową karierę. Choć nigdy nie powrócił do Polski, to do końca życia pozostał związany z ojczyzną.



"Nie czas umierać": Gwiazdy na premierze filmu 1 / 8 W filmie "Nie czas umierać" nowa aktorka serii -Lashana Lynch (L) - wcieli się w brytyjską agentkę Nomi, która na początku filmu przejmie od Bonda jego ikoniczną sygnaturę 007. Przypomnijmy, że bohater Daniela Craiga odszedł w końcówce poprzedniego filmu "Spectre" na zawodową emeryturę. Na ekranie ponownie zobaczymy francuską aktorkę Leę Seydoux (P) Źródło: Getty Images Autor: David M. Benett udostępnij

Czytaj także: "Nie czas umierać": Chińska superprodukcja zdeklasowała nowy film o Bondzie



Czytaj także: "Nie czas umierać": Daniel Craig w Hollywoodzkiej Alei Gwiazd