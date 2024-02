Polak w kolejnym międzynarodowym filmie. "Russell Crowe gra w fajną grę"

Marcin Dorociński u boku Russella Crowe'a?

Marcin Dorociński to aktor, który coraz lepiej razi sobie w międzynarodowych produkcjach. Po roli w filmie "Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One" (2022) zaczyna właśnie kolejny zagraniczny projekt.

Informacją na temat tajemniczej międzynarodowej produkcji polski gwiazdor podzielił się za pośrednictwem mediów społecznościowych. Aktor prawdopodobnie przebywa obecnie w Montrealu. Niewykluczone, że w nowym projekcie zagra u boku Russella Crowe'a .



W najnowszym wpisie w mediach społecznościowych polski aktor oznaczył Russella Crowe’a, co spowodowało spore poruszenie.



"Russell Crowe gra w fajną grę Where am I, to zgapię ją i zagram i ja. Zatem: gdzie jestem? Ściskam Was Kochani w przededniu wielkiej przygody. Wasz M." - napisał 28 lutego na swoim Facebooku Dorociński, umieszczając selfie na tle pewnego krajobrazu.

Fanom aktora udało się zidentyfikować to miejsce. "Montreal, wieża zegarowa i browar Molson" - czytamy w komentarzach, wskazujących na Kanadę jako miejsce pobytu polskiego gwiazdora.

Marcin Dorociński: "Kolejną przygodę czas zacząć"

We wtorek, 27 lutego, Dorociński zamieścił na Instagramie serię slajdów, za pośrednictwem których poinformował o wygraniu kolejnego castingu.

"Kolejną przygodę czas zacząć. (...) Wygrałem kolejnego self-tape'a. Dla tych, co czuli niedosyt czasu ekranowego w 'Mission: Impossible', mam dobrą wiadomość. W kalendarzówce nowego projektu mam numer 3. A numer 1 i numer 2 mają... Uwaga, uwaga! Żartowałem. Nie mogę powiedzieć. Klauzula poufności. Pozdrawiam i trzymajcie kciuki" - napisał.

Z wpisu aktora wynika, że zagra jedną z głównych ról w tajemniczym projekcie, którego tytuł pozostaje niewiadomą.