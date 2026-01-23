"Hamnet"

"Hamnet" opowiada o żałobie Williama Szekspira i jego żony po śmierci ich syna. To najnowsze dzieło reżyserki Chloé Zhao, która zdobyła Oscary za najlepszy film i reżyserię "Nomadland" z 2020 roku. Film wyprodukowali Sam Mendes i Steven Spielberg. Za zdjęcia odpowiadał Łukasz Żal.

"Hamnet" został nagrodzony Złotymi Globami za najlepszy film dramatyczny i główną rolę Jessie Buckley. Odbierając statuetkę, aktorka podziękowała polskiej ekipie, przede wszystkim mistrzowi sprzętu, który poczęstował ją rosołem. "W czasie zdjęć Tomasz zaczął znikać. Pewnego dnia znalazłam go za jego przyczepą. Kroił ziemniaki, cebulę i mięso. Przywiózł z Polski swój ogromny garnek i robił zupę. Ta szybko pojawiła się na planie. I była pyszna. Tomasz, dziękuję ci za przywiezienie tego garnka" - śmiała się Buckley.

Jessie Buckley i Paul Mescal w filmie "Hamnet" Album Online East News

"Wielka Warszawska"

"Wielka Warszawska" to opowieść o młodym dżokeju śniącym o sportowej karierze. Zwieńczeniem tych marzeń jest udział w najważniejszej gonitwie w Polsce - Wielkiej Warszawskiej. Główny bohater - Krzysiek wkracza w środowisko wyścigów konnych z naiwnością nowicjusza i entuzjasty. Dopiero po pewnym czasie orientuje się, że gonitwy to siatka zależności, potężnych interesów i manipulowanie wynikami. Chłopak wierzy, że może to zmienić, szczególnie że kraj stoi na krawędzi wielkich przemian.

Upadek komuny daje nadzieję, że przyszłość będzie już tylko lepsza, a zasady jaśniejsze. Jednak w świecie korupcji i nieczystych zagrywek ciężko jest pozostać bez skazy. Czy Krzyśkowi uda się oprzeć wielkim pieniądzom i szybkiej karierze? Jak wiele jest w stanie poświęcić, by rozsadzić panujący układ?

Scenariusz filmu jeszcze w latach 80. wyszedł spod ręki Jana Purzyckiego, autora klasyków "Wielki Szu" i "Piłkarski poker". "Wielka Warszawska" jest powrotem do świata hazardu i przekrętów znanego już widzom z tych kultowych tytułów. Za reżyserię oraz adaptację scenariusza odpowiada Bartłomiej Ignaciuk.

W głównego bohatera wciela się Tomasz Ziętek, na ekranie zobaczymy również m.in. Marcina Bosaka, Tomasza Kota, Mirosława Kropielnickiego, Tomasza Sapryka, Agnieszkę Żulewską, Ireneusza Czopa, Andrzeja Konopkę, Piotra Trojana, Adama Bobika, Pawła Koślika oraz Mary Pawłowską, dla której jest to debiut na dużym ekranie. "Wielka Warszawska" debiutowała w Konkursie Głównym 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, gdzie nagrodzono ją za najlepszy dźwięk.

materiały prasowe

"Mała Amelia"

Amelia, mała Belgijka urodzona w Japonii, nie powiedziała słowa i nie postawiła kroczku, dopóki nie skończyła dwóch i pół roku. Dopiero wizyta babci z odległej ojczyzny i związane z nią pewne nieoczekiwane zdarzenie sprawiają, że w dziewczynce rozkwita ogromne pragnienie poznawania świata tu i teraz - bez zasad, bez granic.

"Mała Amelia" to francuska animacja, która zadebiutowała podczas festiwalu w Cannes w 2025 roku. Od tego czasu otrzymała wiele wyróżnień, między innymi nominacje do Złotego Globu i dwóch Europejskich Nagród Filmowych, dwa wyróżnienia na Festiwalu Młode Horyzonty oraz nagrody publiczności na festiwalach w Annecy i San Sebastian.

Kadr z filmu "Mała Amelia" materiały prasowe

"Wielki błękit"

Film Luca Bessona "Wielki błękit", autora takich kinowych hitów, jak "Leon zawodowiec", "Piąty element" i "Nikita", jest oparty na biografiach prawdziwych nurków i pionierów freedivingu.

To historia relacji dwóch nurków, Enza Molinariego (Jean Reno) i Jacques'a Mayola (Jean-Marc Barr) oraz jego dziewczyny Johany Baker (Rosanna Arquette). Mayol pragnie uciec od zwyczajności: to pół-człowiek, pół-delfin, który najlepiej czuje się w morzu, z dala od ludzi, blisko morskich stworzeń.

Kręcony na kilku kontynentach film Bessona zawiera bodaj najpiękniejsze sceny podwodne w historii kina. Produkcja wraca do polskich kin niemal 40 lat po swej premierze.

Jean Reno w filmie "Wielki błękit" / Past Perfect materiały prasowe

"Dwaj prokuratorzy"

Związek Radziecki, 1937 rok - szczytowy okres stalinowskich czystek. Tysiące listów od więźniów fałszywie oskarżonych przez reżim zostaje spalonych w jednej z pustych cel. Wbrew wszelkim przeciwnościom jeden z nich trafia na biurko nowo mianowanego prokuratora okręgowego, Aleksandra Korniewa. Zrobi on wszystko, co w jego mocy, by spotkać się z więźniem, ofiarą agentów NKWD. Młody prokurator, oddany bolszewik o nieskazitelnej reputacji, podejrzewa przestępstwo. Jego dążenie do sprawiedliwości zaprowadzi go aż do biura prokuratora generalnego w Moskwie. Zmusi go to do skonfrontowania się z absurdami i okrucieństwem reżimu. Jego idealizm na niewiele zda się wobec rozbudowanej totalitarnej machiny.

"'Dwaj prokuratorzy' wpisują się w wielki temat Siergieja Łoźnicy, obsesyjnie przezeń eksplorowany w każdym jego tytule. Chodzi o obronę godności wobec zniewolenia systemu, zniewolenia państwa" - pisał w recenzji dla Interii Łukasz Maciejewski. Film debiutował w Konkursie Głównym festiwalu w Cannes w 2025 roku.

"90 minut do wolności"

"90 minut do wolności" to historia detektywa, który staje przed sądem oskarżony o zabójstwo swej żony. Wyrok wyda sztuczna inteligencja, której bohater był gorącym zwolennikiem. Bohater ma 90 minut, by przekonać ją o swej niewinności.

W roli głównej zobaczymy Chrisa Pratta. W filmie wystąpiły także Rebecca Ferguson i Annabelle Wallis. Za kamerą stanął Timur Bekmambetov, twórca "Straży nocnej" i "Wanted - Ściganych".

Chris Pratt w filmie "90 minut do wolności" Justin Lubin East News

"Powrót do Silent Hill"

Za sprawą tajemniczego listu James Sunderland powraca do miasteczka Silent Hill, aby odnaleźć dawną miłość - Mary Crane. Niegdyś słoneczna miejscowość, teraz jest przygnębiająca i sprawia wrażenie opuszczonej. Wiedziony utraconym uczuciem James wyrusza w podróż, która sprawi, że zacznie on wątpić w swoje zdrowie psychiczne. Silent Hill zamieszkują bowiem brutalne i makabryczne stworzenia, które będą chciały go odwieźć od odnalezienia Mary. Z pomocą ocalałych mieszkańców James spróbuje rozwiązać zagadkę tego przeklętego miejsca. Jednak im bliżej będzie prawdy, tym bardziej pochłoną go mroczne sekrety i narastające koszmary, które kryje Silent Hill.

"Powrót do Silnet Hill" powstał na podstawie drugiej odsłony popularnej serii gier wideo. Za kamerą stanął Christophe Gans. Dla francuskiego twórcy jest to powrót do franczyzy po 20 latach.

"Dobry wieczór, dobry dzień"

Lovro rozwija w Jugosławii błyskotliwą karierę jako uznany reżyser, dzieląc szczęśliwe życie z partnerem i przyjaciółmi. Jednak w 1957 roku komunistyczna władza zaczyna obawiać się jego twórczości i stylu życia. Partyjni funkcjonariusze wysyłają agenta, który ma przeniknąć do jego kręgu i zniszczyć wszystko, co dla niego ważne.

Dramat "Dobry wieczór, dzień dobry" był oficjalnym reprezentantem Chorwacji w walce o oscarową nominację w kategorii najlepszy film międzynarodowy.

"Szybcy i sprytni"

Gdy sprytny szop o ksywce "Sokół" ładuje się na gapę do superszybkiego pociągu, którym zamierza dotrzeć na drugi koniec Ameryki, nie podejrzewa, że właśnie trafił w pułapkę. Tuż przed odjazdem z pociągu zostają ewakuowani wszyscy pasażerowie oprócz licznie zgromadzonych na pokładzie zwierzaków domowych. To właśnie one, na czele z Sokołem, będą musiały stawić czoła żądnemu zemsty borsukowi, który przejął zdalną kontrolę nad pędzącym jak pocisk składem. Szop Sokół, wraz z podejrzliwym policyjnym psem, parą wygadanych papug, dzielną jak lew chihuahuą, błyskotliwą rybką i całą skrzydlato- futrzastą ekipą, zrobią wszystko by odkryć, jaki jest plan tajemniczego porywacza. A gdy to zrobią, sierść stanie im dęba z przerażenia. Czy ich odwaga, spryt i gotowość do współpracy, pozwoli im ocalić skórę i zapobiec katastrofie?