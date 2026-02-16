"Zwierzogród 2" zarobił w 2025 roku 1,464 miliarda dolarów. Pobił tym samym dotychczasowy rekord frekwencyjny studia. Dotychczas najlepiej zarabiającym filmem Walt Disney Animation była "Kraina lodu 2". Obraz z 2019 roku zarobił 1,45 miliarda dolarów.

"Zwierzogród 2" jest także drugim najbardziej kasowym filmem 2025 roku. Co ciekawe, w samej Polsce film obejrzało ponad 3 mln widzów! Produkcja osiągnęła także rekordowe wpływy ze sprzedaży biletów (75 milionów zł), zostając najbardziej kasowym filmem animowanym w historii rodzimego box office.

Od chwili pojawienia się na wielkim ekranie "Zwierzogród 2" cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, czego odzwierciedleniem jest nie tylko wysoka frekwencja w kinach, ale i doskonałe opinie widzów oraz krytyków.

"Zwierzogród 2": O czym opowiada popularna animacja?

Kiedy w tętniącym życiem Zwierzogrodzie pojawia się tajemniczy gad, miasto pogrąża się w chaosie. Detektywi Judy Hopps i Nick Bajer stają przed najtrudniejszą sprawą w swojej karierze. Trop prowadzi ich do nieznanych, fascynujących zakątków miasta, gdzie będą musieli działać pod przykrywką. Ich relacja zostaje wystawiona na próbę, a stawka rośnie z każdą chwilą.

Reżyserami filmu są laureaci Oscara Jared Bush (współreżyser i współscenarzysta "Zwierzogrodu", reżyser i współscenarzysta "Naszego magicznego Encanto") oraz Byron Howard (reżyser "Zwierzogrodu" i "Naszego magicznego Encanto"). Scenariusz napisał Jared Bush, a za produkcję odpowiada Yvett Merino, nagrodzona Oscarem producentka "Naszego magicznego Encanto".