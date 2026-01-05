Film "King's Man: Pierwsza misja" w reżyserii Matthew Vaughna opowiada o narodzinach niezależnej organizacji wywiadowczej "King’s Man" na początku XX wieku. To ekranizacja komiksu "The Secret Service" autorstwa Marka Millara i Dave’a Gibbonsa. Jest prequelem serii "Kingsman".

"King's Man: Pierwsza misja": film wbija w fotel

Akcja rozpoczyna się w 1902 roku w Afryce Południowej, w czasie drugiej wojny burskiej. Brytyjski arystokrata Orlando, książę Oksfordu ( Ralph Fiennes ), traci żonę podczas wizyty w obozie dowodzonym przez generała Kitchenera (Charles Dance) i jego zastępcę, kapitana Mortona ( Matthew Goode ). Los sprawi, że ścieżki tych trzech mężczyzn jeszcze się przetną. Dwanaście lat później Orlando zakłada tajną sieć wywiadowczą. Do współpracy wciąga również swoich zaufanych pomocników – Sholę (Djimon Hounsou) i Polly (Gemma Arterton). Celem organizacji jest ochrona Wielkiej Brytanii i całego Imperium przed nadciągającym globalnym konfliktem. Orlando, obawiając się o życie jedynego syna Conrada (Harris Dickinson), zabrania mu wstąpienia do wojska, jednak młody arystokrata nie podporządkowuje się woli ojca. W tym samym czasie Orlando i jego agenci stają do walki z tajemniczą grupą przestępczą znaną jako Stado, kierowaną przez enigmatycznego Pasterza. Wkrótce świat wstrząśnie zamach w Sarajewie.

Ta opowieść szpiegowska toczy się na tle prawdziwych wydarzeń historycznych, łącząc postacie fikcyjne z autentycznymi bohaterami i złoczyńcami epoki. Na ekranie pojawiają się m.in. Tom Hollander w potrójnej roli króla Anglii Jerzego, cara Rosji Mikołaja oraz cesarza Niemiec Wilhelma, Daniel Brühl jako przebiegły doradca cesarza – Erik Jan Hanussen, August Diehl jako Włodzimierz Lenin oraz Rhys Ifans w roli mrocznego Rasputina.

"King's Man: Pierwsza misja" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "King's Man: Pierwsza misja" zostanie dzisiaj, 5 stycznia, wyemitowany w Polsacie o godz. 20.00.

