"Pokusa": Gwiazdy na premierze erotycznego filmu Marii Sadowskiej

"Pokusa": Uroczysta premiera filmu

"Mam nadzieję, że ta historia jest ciekawa. Jest ona bardzo zagmatwana i ma wiele tajemnic. Chcę także, aby odbiorcy wyszli z sali kinowej z pewną refleksją, bo film dotyka spraw społecznych, które są niezwykle ważne" - dodała Maria Sadowska , reżyserka filmu "Pokusa" .

Bohaterką filmu jest ambitna i atrakcyjna Inez ( Helena Englert ), która marzy o karierze dziennikarki. Gdy dostaje pracę w popularnym serwisie, śledzącym życie gwiazd sportu i ekranu, wydaje jej się, że wielki świat ma na wyciągnięcie ręki. Nie spodziewa się jednak, jak dalece różni się on od jej wyobrażeń i jak bardzo może być niebezpieczny dla młodej, niedoświadczonej kobiety.

Jej szef, Filip ( Andrea Preti ) jest co prawda niezwykle atrakcyjnym mężczyzną, ale traktuje Inez jak dziewczynę na posyłki. Natomiast jej idol Maks ( Piotr Stramowski ), piłkarz u szczytu sławy, okazuje się czarującym, ale niepokojąco tajemniczym facetem. To właśnie o nim Inez ma zrobić swój pierwszy materiał. W tym celu przez trzy dni ma nie odstępować go na krok. To, co zobaczy, przeżyje i poczuje, będzie jednak musiała zachować tylko dla siebie. Chyba że znajdzie w sobie odwagę, by wywołać skandal, który wstrząśnie całym krajem.

Film wyreżyserowała Maria Sadowska, autorka takich hitów jak "Sztuka kochania" czy "Dziewczyny z Dubaju". "Pokusa" jest ekranizacją powieści pod tym samym tytułem (sprzedała się w ponad półmilionowym nakładzie!), której autorką jest Edyta Folwarska. Dziennikarka i autorka bestsellerowych książek jest również autorką scenariusza filmu i pojawiła się w jednej ze scen.



"Mogę obiecać, że treść filmu będzie mocna, a sceny prawdziwe i namiętne, takie, które zachęcą do poszukiwania własnej wolności i seksualności. Mężczyźni znajdą w nim wiele inspirację, jak kobiety chcą być traktowane. Zarówno w życiu, jak i w łóżku" - zdradza Edyta Folwarska.

W filmie występują: Helena Englert, Piotr Stramowski, Andrea Preti, Piotr Głowacki, Joanna Liszowska, Klaudia El Dursi, Ewa Ekwa i Sabina Karwala.

Na premierze nie mogło zabraknąć twórców, a także wielu osób ze świata show-biznesu. Wśród gości znaleźli się m.in. Misheel Jargalsaikhan, Katarzyna Dziurska, Ola Ciupa, Ewelina Ruckgaber, Tomasz Iwan, Karolina Woźniak, Wojciech Gola, Maria Winiarska, Hanna Wrona, Mirella Papciak, Damian STIFLER Zduńczyk, Marta Gąska, Sylwia Gaczorek, Agnieszka Dziekan, Ramona Rey, Kinga Zawodnik i Mariusz Wawrzyńczyk.

