"Pokój": Ekranizacja opowiadania Stanisława Lema

Opowiadanie Stanisława Lema "Podróż VII" doczekało się adaptacji filmowej. Premierę filmu Krzysztofa Jankowskiego pod tytułem "Pokój" zaplanowano na 5 lutego; będzie go można zobaczyć na dwóch platformach VOD - poinformował we wtorek na Twitterze Instytut Książki (IK).

"Jest rok 2055. Znany kosmonauta Ijon Tichy ma wygłosić w Parlamencie Pansłowiańskim przemówienie przeciwne wprowadzeniu PRL - Pozaziemskich Regulacji Ludzkich. Przedstawiciele partii rządzącej, jak i samego rządu, starają się nie dopuścić do tego wystąpienia. Ijon zostaje podstępnie uwięziony w swoim pokoju hotelowym, gdzie zostaje poddany testom najnowszej broni powodującej multiplikację jego postaci. Zamiast szukać wyjścia z pułapki Ijon kłóci się sam ze sobą i nie może dojść do porozumienia z kolejnymi swoimi wcieleniami, co prowadzi do coraz bardziej absurdalnych zdarzeń" - czytamy w opisie akcji.



Jak wyjaśniono na stronie IK, scenarzystą i reżyserem filmu jest Krzysztof Jankowski, znany z takich produkcji jak "Kemping" i "Odwyk". W rolach głównych występują: Wojciech Solarz, Kamila Kamińska, Paweł Ciołkosz, Jacek Różański i Grzegorz Woś.



"Jestem przekonany, iż mimo że akcja umiejscowiona jest w przyszłości - to jest bardzo aktualna. Pokazuje pewien typ naszej polskiej świadomości, specyficznego charakteru" - powiedział reżyser Krzysztof Jankowski, cytowany na stronie IK. "Film jest nie tylko wspaniałą satyrą Lema na nasze polskie przywary: zaściankowość mimo pozornej 'światowości', jak też kłótliwość, która prowadzi do niemożności osiągnięcia porozumienia. Satyrą tym bardziej ostrą, iż ograniczoną do jednej i tej samej postaci - naszego bohatera Ijona - który sam sobie nie ufa, który sam z sobą się kłóci, zawiązuje sojusze i je łamie" - wyjaśnił.



Zwrócił uwagę, że w filmie "odnajdziemy także nasze najlepsze cechy: otwartość, poszukiwanie przygód i głód podróżowania jak również kreatywność w pokonywaniu przeciwności".

Wideo Pokoj - trailer

Reklama

Jak zaznaczono, film Krzysztofa Jankowskiego będzie można zobaczyć na dwóch platformach VOD - PlayKraków oraz EgoMovies.



Patronat nad filmem sprawuje Wydawnictwo Literackie. Partnerem przedsięwzięcia jest Krakowskie Biuro Festiwalowe.