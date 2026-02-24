Pogrzeb Edwarda Linde-Lubaszenki. Kto pojawił się na ceremonii?

Pogrzeb Linde-Lubaszenki ma charakter państwowy. Msza żałobna odbywa się w Kościele św. Brata Alberta i św. Andrzeja Apostoła przy pl. Teatralnym w Warszawie. Aktor spocznie w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Na ceremonii oprócz najbliższych zmarłego zjawili się przedstawiciele środowiska artystycznego, między innymi Maja Komorowska, Jan Klata, Irena Karel i Stefan Friedmann. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego reprezentował Maciej Wróbel.

Pogrzeb Edwarda Linde-Lubaszenki Albert Zawada PAP

Edward Linde-Lubaszenko nie żyje. Gościł na ekranie przez niemal sześć dekad

Informacja o śmierci Edwarda Linde-Lubaszenki pojawiła się w niedzielę 8 lutego wieczorem. Jego syn Olaf zamieścił na swoim profilu w portalu Instagram czarnobiałą fotografię ojca z podpisem "Żegnaj, Tato".

Linde-Lubaszenko urodził się 23 sierpnia 1939 roku w Białymstoku. Choć początkowo pragnął zostać lekarzem, fascynacja aktorstwem okazała się silniejsza. Zaczął od występów w amatorskim teatrze we Wrocławiu. W 1963 roku zdał eksternistyczny egzamin aktorski, później ukończył też Wydział Reżyserii Dramatu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie.

Na ekranie zadebiutował w wieku 27 lat w dramacie "Ktokolwiek wie..." w reżyserii Kazimierza Kutza. Później przyszły inne propozycje, w tym serial "Układ krążenia" (1977-78). Dzięki roli doktora Romana Bognara zyskał dużą popularność. W późniejszych latach mogliśmy podziwiać jego talent w takich filmach jak "Psy", "Sztos" i "Poranek kojota".

W sierpniu 2025 roku w rozmowie z "Faktem" Linde-Lubaszenko zapowiedział, że po niemal sześciu dekadach pracy postanowił przejść na emeryturę. Jego pożegnaniem z aktorstwem był spektakl "Wesele" w Teatrze Narodowym, w którym wcielił się w postać Stańczyka. "To będzie symboliczne pożegnanie z tą sztuką" - zapowiadał.