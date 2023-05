Gwiazda serialu "Ally McBeal" została skremowana tuż po swojej śmierci, jednak urnę z jej prochami złożono w kolumbarium dopiero 14 maja, o czym doniósł m.in. serwis People. Kameralna uroczystość odbyła się na cmentarzu Hollywood Forever w Los Angeles. Pojawili się na niej m.in. synowie aktorki - 21-letni Homer oraz 14-letni Atlas, a także ich ojcowie. Na jej tablicy pamiątkowej, poza zdjęciem, znajduje się ikona motyla. Anne Heche podpisano jako "matkę, aktorkę, scenarzystkę, reżyserkę, twórczynię, osobę pełnią wiary". Na samym dole umieszczono cytat - "Żyj w miłości".

Tuż po śmierci aktorki Homer Laffoon w przekazanym do mediów oświadczeniu wytłumaczył, dlaczego jego matka spocznie na tym właśnie cmentarzu. "Jesteśmy przekonani, że naszej Mamie spodobałoby się miejsce, które dla niej wybraliśmy. Jest tam pięknie, spokojnie i będzie wśród swoich znajomych z Hollywood. Hollywood Forever to miejsce tętniące życiem, gdzie organizowane są seanse filmowe, koncerty i inne imprezy" - powiedział. "Była naszą Mamą, ale życzliwość, z jaką spotkaliśmy się w ciągu ostatnich kilku dni, przypomniały nam, że ona także należy do swoich fanów, do społeczności świata rozrywki" - dodał Homer.

Jej nisza w kolumbarium znajduje się obok tej, gdzie spoczywa aktor Mickey Rooney. Na cmentarzu pochowani są również m.in. Rudolph Valentino, Douglas Fairbanks, Tyrone Power czy Burt Reynolds. Nieopodal zaś cmentarza znajduje się... siedziba wytwórni Paramount Pictures.

Jak zginęła Anne Heche?

5 sierpnia 2022 r. Heche spowodowała wypadek, który doprowadził do tragedii. Jadąc z dużą prędkością ulicami Los Angeles aktorka w pewnym momencie nie opanowała samochodu i wjechała swoim autem w budynek mieszkalny. Zarówno jej auto, jak i ściana domu stanęły w płomieniach. Strażacy wydobyli uwięzioną w pojeździe Heche dopiero po 45 minutach. Cężko ranna i poparzona gwiazda została przetransportowana do szpitala. Lekarzom nie udało się jej uratować. 11 sierpnia stwierdzono śmierć mózgu, a bliscy aktorki zadecydowali o przekazaniu jej narządów do przeszczepów. Heche miała 53 lata.