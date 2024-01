"Pogromcy duchów" wracają na ekrany. Gwiazdy oryginału znów w akcji

Kultowa komedia "Pogromcy duchów" z 1984 roku opowiadała o trzech nowojorskich parapsychologach (Bill Murray, Dan Aykroyd i Harold Ramis), którzy postanawiają założyć firmę usługową zajmującą się zwalczaniem nadprzyrodzonych mocy. Produkcja zdobyła dwie nominacje do Oscara, trzy nominacje do Złotego Globu oraz nagrodę Saturna dla najlepszego filmu fantasy. Scenariusz autorstwa Dana Aykroyda i Harolda Ramisa został doceniony przez Amerykańską Gildię Scenarzystów, która umieściła go na liście 101 najzabawniejszych scenariuszy wszech czasów.



Pięć lat później premierę miał sequel komedii. Za reżyserię drugiej części odpowiedzialny ponownie był Ivan Reitman, a scenariusz napisali Dan Aykroyd oraz Harold Ramis.



"Pogromcy duchów" wrócili na ekrany w 2020 roku. Produkcja "Pogromcy duchów. Dziedzictwo" opowiadała historię rodziny, która w spadku po zmarłym dziadku otrzymuje rozpadający się dom. Na miejscu dokonują zaskakującego odkrycia. Ich najbliższym krewnym był słynny pogromca duchów, Egon Spengler. Odziedziczone po nim ranczo kryje wiele tajemnic, które pomogą w walce z odradzającym się światem upiorów.



Mimo że główne role przypadły nowym aktorom, m.in. znanemu z serialu "Stranger Things" Finnowi Wolfhardowi, w gościnnych epizodach zobaczyliśmy gwiazdy oryginału: Billa Murraya i Dana Aykroyda.



- Jason Reitman przejął pałeczkę po swoim ojcu, który wyreżyserował oryginalnych "Ghostbusters". Z jakim efektem? Udanie gra na sentymencie i składa piękny hołd nieżyjącemu Haroldowi Ramisowi, jednocześnie tworząc własny klimat kultowej opowieści - pisał dla Interii Łukasz Adamski.



"Pogromcy duchów. Imperium lodu": Powrót Billa Murraya

5 kwietnia na ekrany trafi kolejna część serii "Pogromcy duchów. Imperium lodu". Za reżyserię odpowiedzialny jest Gil Kenan, który napisał scenariusz razem z Jasonem Reitmanem.

Wideo Pogromcy duchów: imperium lodu - zobaczcie nowy zwiastun!

Akcja nowego filmu będzie się rozgrywać współcześnie w Nowym Jorku. W głównych rolach wystąpią: Paul Rudd, Finn Wolfhard, Mckenna Grace i Carrie Coon. Nie zabraknie jednak powrotu Dana Aykroyda, Billa Murraya i Erniego Hudsona, którzy ponownie przywdzieją kostiumy "pogromców duchów".