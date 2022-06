Ezra Miller uchodził dotąd za jednego z najbardziej obiecujących aktorów młodego pokolenia. 29-letni dziś gwiazdor w branży filmowej zaistniał ponad dekadę temu, występując w produkcji "Afterschool" Antonio Camposa. Od tamtej pory regularnie pojawiał się na ekranie u boku największych gwiazd kina. Przełomem w jego karierze okazała się rola demonicznego nastolatka w dramacie psychologicznym " Musimy porozmawiać o Kevinie ", w którym partnerowała mu sama Tilda Swinton .

Za swoją błyskotliwą kreację został nominowany do nagród BIFA i Critics’ Choice. Przypieczętowaniem gwiazdorskiego statusu Millera był występ w " Lidze sprawiedliwości " oraz angaż w filmowej serii " Fantastyczne zwierzęta " będącej ekranizacją prozy J. K. Rowling.

Ezra Miller: Niekończące się konflikty z prawem

Ostatnimi czasy o utalentowanym aktorze głośno jest jednak nie ze względu na kolejne intrygujące projekty czy wyróżnienia, lecz konflikty z prawem. Wiosną media rozpisywały się o dwóch incydentach na Hawajach z jego udziałem.

Filmowy Kevin podczas swojego urlopu włamał się do domu pewnej pary, której miał grozić śmiercią. Ponadto ukradł ich paszporty wraz z kartami kredytowymi i prawem jazdy. Później został aresztowany za zaatakowanie mężczyzny w barze karaoke. Jak twierdził w rozmowie z funkcjonariuszami, to on padł ofiarą napaści i działał jedynie w samoobronie. Aktor utrzymywał, że pobity przez niego mężczyzna chwalił się, że jest nazistą.

Ezra Miller stosował przemoc względem nieletniej?

Miller musi tymczasem mierzyć się z kolejnymi zarzutami o stosowanie przemocy. Gwiazdor został oskarżony przez rodziców 18-letniej dziś aktywistki Tokaty Iron Eyes o uwodzenie i demoralizację ich córki. Aktor poznał dziewczynkę w 2016 roku podczas pobytu w rezerwacie Standing Rock w Dakocie Północnej. Jak wspominają autorzy pozwu, mimo dużej różnicy wieku – Tokata miała wówczas zaledwie 12 lat, Miller zaś 23 – para natychmiast się zaprzyjaźniła.

Początkowo rodzice dziewczynki sądzili, iż relacja aktora z ich córką jest "niewinna", jednak szybko zmienili zdanie. Z niepokojem obserwowali, jak Miller zabiera nastolatkę na wycieczki, m.in. na plan zdjęciowy pierwszej części "Fantastycznych zwierząt". Gwiazdor miał podawać jej alkohol i narkotyki.

Ezra Miller stosował techniki manipulacyjne rodem z sekty

Z pozyskanych przez "People" dokumentów sądowych wynika, że aktor miał na Tokatę na tyle destrukcyjny wpływ, iż w grudniu zeszłego roku została ona wydalona ze szkoły. Gdy jej rodzice w ramach interwencji udali się do domu gwiazdora w Vermont, odkryli, że ich dziecko pozbawione jest jakichkolwiek dokumentów umożliwiających choćby swobodne podróżowanie. Po kilku tygodniach od powrotu do domu dziewczynka uciekła i znów zamieszkała z Millerem.

"Boimy się o bezpieczeństwo naszej córki. Miller przejął nad nią kontrolę, stosując techniki manipulacyjne podobne do tych, które wykorzystują sekty" – czytamy w pozwie.

Domniemana ofiara Millera zabrała głos publikując na Instagramie osobliwe oświadczenie. Tokata oskarżyła w nim o manipulację… swoich rodziców, którym zarzuciła "poczynienie fałszywych założeń na temat jej stabilności psychicznej".

"Wyjechałam z domu z własnej woli. Wkrótce potem zmarł mój bliski przyjaciel, co wywołało u mnie traumę. Potrzebowałam czasu i przestrzeni, aby uporać się z bólem. Mój towarzysz Ezra Miller był przy mnie przez cały ten czas, zapewniając mi wsparcie i miłość, których tak bardzo potrzebowałam. Zarzuty moich rodziców są bezzasadne, gdyż opierają się na przekonaniu, że nie potrafię sama podejmować decyzji. Dopiero teraz jestem w pełni świadoma manipulacji, której byłam poddawana przez lata mieszkając z nimi pod jednym dachem” – napisała. Rodzice Tokaty wątpią, że to ona stoi za tym oświadczeniem – jak podkreślają, nie posiada telefonu.

Tokata jest aktywistką, która przemawiała m.in. podczas konferencji Supercharge: Women All In we wrześniu 2020 roku. Celem wydarzenia było zmobilizowanie kobiet do udziału w wyborach. Wśród zaproszonych gości znalazły się takie gwiazdy i osobistości ze świata polityki, jak Eva Longoria, Ashley Blaine Featherson, Hillary Clinton czy senatorka Elizabeth Warren.

Sędzia podpisał wniosek o tymczasowy zakaz zbliżania się Millera do Tokaty i jej rodziny. Wniosek ów nie został mu wszelako doręczony, gdyż "nie można ustalić jego aktualnego miejsca pobytu". Pierwsza rozprawa zaplanowana jest na 12 lipca.

