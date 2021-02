Pod Baranami, Mikro, Agrafka i KIKA: Krakowskie kina się otwierają!

Wspaniała wiadomość dla kinomanów! Po trzymiesięcznej przerwie krakowskie kina wznawiają działalność. Od 12 lutego na seanse zapraszają Kino Pod Baranami, Agrafka, KIKA i Mikro.

Kadr z animacji "Zabij to i wyjedź z tego miasta" /materiały prasowe

Już w najbliższy piątek, 12 lutego, Kino Pod Baranami ponownie powita widzów w swoich salach przy Rynku Głównym i w Małopolskim Ogrodzie Sztuki. Po kilkumiesięcznej przerwie znów można wspólnie przeżywać filmowe emocje.



Na ekranie pojawią się przedpremierowe nowości, na czele z nagradzanym na festiwalach na całym świecie "Na rauszu" Thomasa Vinterberga z Madsem Mikkelsenem w roli głównej. W programie ponadto: prezentowana na Sundance nietuzinkowa komedia z Andym Sambergiem, którego bohater utknął w pętli czasowej - "Palm Springs"; przejmujący portret młodego muzyka (nominowany do Złotego Globu Riz Ahmed), który u progu swej kariery traci słuch - "Sound of Metal"; wyczekiwany debiut reżyserski Viggo Mortensena - "Jeszcze jest czas", za który słynny aktor otrzymał Nagrodę Specjalną na Festiwalu w San Sebastian oraz nagrodzona Złotym Lwem niezwykle osobista animacja Mariusza Wilczyńskiego - "Zabij to i wyjedź z tego miasta" z muzyką Tadeusza Nalepy.

W repertuarze nie zabraknie też tytułów, które zadebiutowały w kinach tuż przed ich zamknięciem, takich jak kameralny dramat "Nigdy, rzadko, czasami, zawsze" - laureat Grand Prix Jury na MFF w Berlinie i filmów stworzonych przez rodzimych twórców jak "Szarlatan" Agnieszki Holland oraz dokumenty: inspirująca "Lekcja miłości" mająca szansę na Oscara i przybliżająca działalność pracę nepalskich Szerpów "Ściana cieni" - oba filmy zachwyciły uczestników Festiwalu Millennium Docs Against Gravity.

W pełnej krasie - na kinowym ekranie - zaprezentuje się imponujący, czarno-biały "Mank" Davida Finchera, odtwarzający nastrój klasycznego Hollywood lat. 30 oraz stylowy dokument "Helmut Newton. Piękna i bestia", prezentujący postać jednego z najbardziej prowokacyjnych fotografów XX wieku.

Kina Mikro, Agrafka i KIKA także przygotowały repertuar dla swych widzów.

Kina Agrafka i KIKA na początek zaplanowały m.in. filmy: "Zabij to i wyjedź z tego miasta", "Na rauszu", "Palm Springs" oraz dokument "Helmut Newton Piękno i Bestia".

Na weekend otwarcia zaplanowano również przedpremierowe seanse dla młodych widzów: "Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Rabuś z pociągu" w Agrafce i "Filonek Bezogonek" w Kice.



W repertuarach pojawią się również starsze tytuły. Będzie można nadrobić kinowe zaległości. Na ekranach zagoszczą m.in. ostatni film Agnieszki Holland "Szarlatan", film Marcina Borchardta opowiadającym o Tonym Haliku oraz dokument Aleskandry Potoczek "xABO: Ksiądz Boniecki".

Kino Mikro zaprasza na seanse filmów: "Zabij to i wyjedź z tego miasta", "Na rauszu", "Palm Springs", "Sound of Metal" i "Helmut Newton. Piękna i bestia".

Kina działać będą w reżimie sanitarnym. Wszystkie pokazy będą odbywać się zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa. W salach kinowych dostępnych będzie 50% miejsc, a podczas pobytu w kinie należy zasłaniać usta oraz nos i zachowywać dystans. Na terenie kina rozmieszczone będą punkty do dezynfekcji rąk, a sale są wietrzone i dezynfekowane między seansami.

Szczegółowy repertuar znajduje się na stronach internetowych kin.