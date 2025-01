Po długiej przerwie wraca do aktorstwa. Tym razem na swoich warunkach

Cameron Diaz wraca z aktorskiej emerytury!

Podczas konferencji Fortune’s Most Powerful Women Summit w październiku 2024 roku, Diaz przyznała, że odejście z Hollywood było konieczne, aby mogła odzyskać kontrolę nad swoim życiem.

"Czułam, że to właściwa decyzja. Nie obchodziła mnie opinia innych, oferty czy sukcesy. Musiałam zadbać o siebie i stworzyć życie, jakiego naprawdę pragnęłam" - wyjaśniła aktorka.

Po dziesięcioletniej przerwie Cameron Diaz powraca na ekrany, ale zaznacza, że jej powrót do Hollywood nie oznacza powrotu na stałe. Gwiazda w rozmowie z magazynem "Empire" wyjaśniła, że zachowuje pełną elastyczność w podejmowaniu przyszłych projektów.

"Nie wiem, jak mam to postrzegać. Trudno powiedzieć" - powiedziała Diaz. "Zastrzegam sobie prawo do powiedzenia 'nie' nakręceniu filmu w przyszłości, i zastrzegam sobie prawo do powiedzenia 'tak', jeśli podejmę taką decyzję. Niczego nie definiuję. Jestem po prostu otwarta na to, co w danym momencie ma sens dla mnie i mojej rodziny".

Koniec z komediami romantycznymi?

Aktorka, która zdobyła serca widzów rolami w takich filmach jak "Aniołki Charliego", "The Holiday" czy "Sposób na blondynkę", wyznała, że nie planuje wracać do gatunku, który uczynił ją sławną. "Koniec z komediami romantycznymi, tylko komedie dla mam" - dodała z uśmiechem.

W ostatniej dekadzie Diaz skupiła się na rodzinie i biznesie. Wraz z mężem, Benjim Maddenem z zespołu Good Charlotte, powitała na świecie dwójkę dzieci - córkę Raddix i syna Cardinala. W 2020 roku aktorka współzałożyła także markę wina ekologicznego Avaline, która cieszy się dużą popularnością.

"Znowu w akcji": najnowszy film z Cameron Diaz

W "Znowu w akcji" Diaz i Jamie Foxx wcielają się w parę byłych agentów CIA, Emily i Matta, którzy porzucili ryzykowne życie wywiadowców, by skupić się na rodzinie. Ich spokojna codzienność zostaje jednak zburzona, gdy tajna tożsamość wychodzi na jaw, a bohaterowie wracają do gry w wielkim stylu.

To już trzecia produkcja, w której Cameron Diaz i Jamie Foxx łączą siły. Wcześniej spotkali się na planie "Męskiej gry" i "Annie". Jak wspominała w jednym z wywiadów, po prostu "nie mogła odmówić Jamiemu". Aktorzy przyjaźnią się od lat i jak stwierdziła Diaz, wiedziała że i przy kolejnym filmie będą świetnie się bawić.

"Pomyślałam, że jeśli wrócę i zrobię film, to jedyną osobą, z którą to zrobię, będzie Jamie" - wyznała aktorka. "Zawsze odmawiałam innych propozycji, ale kiedy usłyszałam jego imię, pomyślałam: 'Tak, to zrobię!'".

W obsadzie oprócz Cameron Diaz i Jamiego Foxxa znaleźli się również Glenn Close, Kyle Chandler, Andrew Scott, Jamie Demetriou, McKenna Roberts i Rylan Jackson.