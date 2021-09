Platige Image: Własne filmy i seriale

W styczniu tego roku firma ogłosiła strategię na lata 2021-2025. Zespół współpracuje z grupą uznanych autorów oraz obiecujących debiutantów nad rozwojem kilku projektów.

Wśród nich są m.in. pełnometrażowy film akcji, będący adaptacją zbioru opowiadań Igora Jarka "Halny" (nominacja do Paszportów Polityki 2020 i Nagrody Literackiej Nike 2021), serial science-fiction autorstwa wokalistki Julii Marcell, serialowa czarna komedia oparta o oryginalny pomysł blogerki i pisarki Janiny Bąk (znanej jako Janina Daily) oraz debiut Magdaleny Załęckiej - osadzona w latach 90. komedia familijna. Równolegle prowadzone są prace nad pełnometrażowym filmem animowanym dla całej rodziny, na podstawie scenariusza Julity Olszewskiej.



"Cieszę się, że wróciliśmy do rozwoju własnych projektów filmowych i serialowych, współtworzonych z utalentowanymi twórcami. Jako studio jesteśmy w pełni przygotowani na to, by realizować film od samej genezy pomysłu, aż po efekt finalny, łącznie z postprodukcją, w której się specjalizujemy od ponad 20 lat" - mówi Karol Żbikowski, CEO Platige Image.

Za dział, w którym projekty przechodzą przez wszystkie fazy filmowego developmentu, odpowiedzialni są producenci kreatywni: Dorota Woropaj, Adam Korpak i Tomasz Wróbel. Na temat scenariusza filmu na podstawie powieści Igora Jarka, przygotowywanego przez reżysera Kordiana Kądzielę i samego autora, wypowiadają się w entuzjastyczny sposób.

"Film 'Halny', podobnie jak powieść Igora, będzie połączeniem dwóch pozornie przeciwstawnych światów. Intensywna akcja osadzona w nowohuckim półświatku przeplata się tu z filozoficzną przypowieścią o przeznaczeniu i sile woli. Główny bohater toczy jednocześnie walkę z gangsterami, policją, własnymi słabościami i iście szachowy pojedynek z fatum, które ściga go pod symboliczną postacią silnego, górskiego wiatru" - wyjaśnia Adam Korpak.

"Ta historia to prawdziwy filmowy rollercoaster. Od samego początku nabiera zawrotnego tempa i ani na sekundę nie daje odetchnąć zarówno bohaterowi jak i samym widzom" - wskazuje Tomasz Wróbel.

Podczas trwającego właśnie 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni zespół Platige Image był partnerem wydarzenia branżowego "Zbliżenie na grafikę i design". Podczas pitchingu komiksowego wydawcy i autorzy zaprezentowali przedstawicielom branży filmowej wybrane powieści graficzne wydane w Polsce w ostatnich latach.

Platige Image - znane animacje i filmy

Platige Image stał się rozpoznawalny dzięki krótkometrażowym animacjom, wśród których najpopularniejsze to: "Katedra" (2002), "Sztuka spadania" (2004), "Arka" (2007), "Kinematograf" (2009), "Paths of Hate" (2010), cinematiki do serii gier "Wiedźmin". Równocześnie stworzył kilka wyjątkowych projektów, w tym "Miasto Ruin", pierwszą na świecie rekonstrukcję zniszczonego miasta w technice stereoskopowej.



Studio ma na swoim koncie wiele realizacji efektów specjalnych do filmów fabularnych. Są wśród nich takie tytuły, jak m.in. "Melancholia" i "Antychryst" w reżyserii Larsa von Triera, "Essential Killing" Jerzego Skolimowskiego, "Wonder Woman" Patty Jenkins, "Katyń" Andrzeja Wajdy, "Popiełuszko. Wolność jest w nas" Rafała Wierzyńskiego, "Hiszpanka" Łukasza Barczyka, "Twarz" Małgorzaty Szumowskiej.