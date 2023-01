"Plan na miłość": Komedia romantyczna z Lily James i Emmą Thompson od 24 lutego w kinach

"Plan na miłość": Nowa, międzykulturowa komedia romantyczna

Film "Plan na miłość" to - jak informuje dystrybutor, firma Kino Świat - międzykulturowa komedia romantyczna, która bawi i wzrusza niezależnie od tego, skąd pochodzimy i w którym miejscu na Ziemi biją nasze serca.

Jak odnaleźć prawdziwą miłość we współczesnych czasach? Zoe ( Lily James ), filmowa dokumentalistka szuka odpowiedzi i idealnego faceta w aplikacjach randkowych. Niestety jej relacje z internetu to pasmo komicznych katastrof, które coraz bardziej niepokoją matkę dziewczyny - Cath ( Emma Thompson ). Dla sąsiada i przyjaciela Zoe z dzieciństwa - Kazima (Shazad Latif), sposób na ułożenie życia to zaaranżowane przez rodziców małżeństwo z piękną panną młodą z Pakistanu. Kiedy się na nie decyduje, Zoe postanawia towarzyszyć mu w pełnej nadziei podróży z Londynu do Lahore. Chcąc sfilmować ślub przyjaciela z wybraną przez rodzinę nieznajomą, sama zaczyna zastanawiać się, czy to odmienne podejście do tematu miłości może ją czegoś nauczyć?

Za kamerą produkcji stanął nominowany do Złotego Globu reżyser Shekhar Kapur ("Elizabeth", "Królowa bandytów", "Elizabeth: Złoty wiek").



W rolach głównych wystąpili: Lily James ("Kopciuszek", "Mamma Mia! Here We Go Again", "Baby Driver"), Shazad Latif ("Czarne lustro", "Pasażer", "Człowiek, który poznał nieskończoność"), Emma Thompson ("Cruella", "Bridget Jones 3", "To właśnie miłość"), Asim Chaudhry ("Szalony świat Louisa Waina", "Wonder Woman 1984", "Paddington").

Autorem przebojowej ścieżki dźwiękowej do filmu jest Naughty Boy - muzyk, producent i DJ, którego wielki hit "La La La" zanotował w serwisie YouTube już ponad miliard odsłon.

"Plan na miłość": Opinie zagranicznych krytyków

Film zbiera entuzjastyczne recenzje po zagranicznych pokazach. Oto kilka wybranych opinii zagranicznych krytyków:

"'Plan na miłość' udowadnia, że można wiernie trzymać się klasycznej formy komedii romantycznej, a jednocześnie stworzyć coś, co niezwykle zachwyca" - "The Hollywood Reporter".

"W tym filmie wszystko jest urocze i magiczne, całość mocno chwyta za serce" - "The Wrap".

"Zabawna i urzekająca opowieść, która doskonale ukazuje chemię między Lily James i Shazadem Latifem" - "Screen Daily".

"Shekhar Kapur powraca z międzykulturową komedią romantyczną nawiązującą do złotej ery gatunku" - "The Guardian".

"Zabawny i czarujący film z silną chemią między dwiema gwiazdami, które doskonale wspiera Emma Thompson" - "Screen International".

Komedia romantyczna "Plan na miłość" zadebiutuje na ekranach polskich kin 24 lutego 2023 roku.