Piotr Stramowski przytył w czasie pandemii

Piotr Stramowski jeszcze niedawno zachwycał fanów swoją idealnie wyrzeźbioną sylwetką. Niestety przez pandemię, aktor, jak wielu z nas, przybrał nieco na wadze. Teraz na swoim Instagramie pokazał zestawienie dwóch zdjęć, na którym zobaczyliśmy, jak bardzo się zmienił. Zapowiedział, że zamierza niedługo wrócić do formy.

Piotr Stramowski dał się poznać szerokiej publiczności, jako jeden z ulubionych aktorów Patryka Vegi, ponieważ wystąpił w bardzo wielu produkcjach tego reżysera. Aktor zachwycał widzów nie tylko swoją grą, ale także nienaganną sylwetką, którą prezentował w takich filmach, jak "Pitbull. Nowe porządki", czy "Pitbull. Niebezpieczne kobiety". Niestety mąż Katarzyny Warnke pozwolił sobie na nieco więcej w trakcie pandemii i jego muskulatura nie wygląda już tak imponująco.



Aktor postanowił pochwalić się na swoim Instagramie zestawieniem dwóch zdjęć. Na pierwszym, wykonanym w 2015 roku, zobaczyliśmy go bez koszulki, dumnie prezentującego swój "sześciopak", a na drugim pokazał nam swoją aktualną formę. Zmiana jest spora, ale Piotr Stramowski zapowiedział, że zamierza jeszcze wrócić do swojej wysportowanej odsłony.

"Before (2015) & After (2021). Pandemia pandemią, ale chyba najwyższy czas wziąć się za siebie"... - napisał pod postem.

Pod postem aktora pojawiło się mnóstwo wirtualnych serduszek i komentarzy. Fani przyznają, że także im pandemia dodała nieco kilogramów, jednak twierdzą, że z formą artysty nie jest jeszcze najgorzej. Pojawiło się mnóstwo słów wsparcia, internauci wierzą, że jeszcze w tym roku Piotr Stramowski wróci do wymarzonej sylwetki.

Konrad Lubaszewski

