Piotr Stramowski nie dostrzega w żonie... starszej kobiety

Kiedy w 2013 roku Piotr Stramowski poznał Katarzynę Warnke na zdjęciach próbnych do filmu "W spirali" , od razu wiedział, że to kobieta, o jakiej śnił od dawna. Aktorka, choć starsza od niego o dziesięć lat, wydała mu się uosobieniem dziewczęcości. Zakochał się w niej od pierwszego wejrzenia, ale na to, by odwzajemniła jego uczucie, musiał poczekać... kilka dni. W dniu rozpoczęcia pracy na planie "W spirali" byli już parą.



Katarzyna Warnke uprzedziła Piotra, że ludzie pewnie będą plotkować, że jest dla niego za stara. Miał zaledwie 26 lat, a ona już dawno była po trzydziestce. Powiedział jej wtedy, że ma to w nosie.

- Nigdy nie myślałem i wciąż nie potrafię myśleć o Kasi jak o starszej kobiecie. Po prostu tego nie widzę i nie jest to kwestia moich głębokich uczuć do niej, tylko jej wrażliwości, spontaniczności i świeżości - wyznał w rozmowie z "Vivą!".

Piotr Stramowski i Katarzyna Warnke: Gdyby to on był starszy, nie byłoby tematu

Aktor, któremu ogromną popularność przyniosła rola Majamiego w filmach Patryka Vegi "Pitbull. Nowe porządki" i "Pitbull. Niebezpieczne kobiety" , często słyszy, że z czasem coraz trudniej będzie mu ukryć fakt, że jest sporo młodszy od żony. Twierdzi, że to bzdura, bo przecież dziesięć lat to... nic!

- Różnica wieku między nami nie jest widoczna, więc o czym tu gadać - mówi.

Katarzyna Warnke pamięta, że gdy wyszło na jaw, iż spotyka się z Piotrem, dotarły do niej plotki, że to "niewłaściwe".

- Zaczęły się komentarze, pytania... I siłą rzeczy sami zaczęliśmy się zastanawiać, że może to jednak jest jakiś problem. Przychodziły mi do głowy takie myśli: "No nie, to jest jednak dziesięć lat. Co ja sobie wyobrażałam?" - zwierzała się "Gali".

- Poczułam się naznaczona, wręcz stygmatyzowana. Gdyby to Piotrek był starszy, oczywiście nie byłoby tematu - dodała.

- Sprawę różnicy wieku już dawno przegadaliśmy i mamy ten "problem" za sobą - powiedział z kolei Piotr Stramowski.

Piotr Stramowski: Nie wyobraża sobie życia bez Kasi

Piotr Stramowski uważa żonę za najpiękniejszą kobietę na świecie. Zadeklarował niedawno, że będzie robił wszystko, aby Kasia nigdy się nim nie znudziła.

- We wszystkich moich decyzjach, które od kilku lat podejmuję, mam na uwadze Kasię - twierdzi.

Aktor wspomina, że przed ślubem znajomi ostrzegali go, że jak da się "zaobrączkować", to straci wolność. Dziś wie, że to nieprawda.

- Paradoksalnie, oddając siebie, ale tak naprawdę oddając siebie drugiej osobie, dostajemy to, czego chcieliśmy, czego pragnęliśmy, choć oczywiście troszeczkę w innej formie - powiedział "Vivie!".

- Nie czuję się uwiązany, w ogóle nie czuję się mężem. Jesteśmy razem, ale wolni zarazem. Taki paradoks. To jest superfrajda. Ludzie zwykle nieświadomie myślą stereotypami - dodał.

Piotr Stramowski chce przejść przez życie u boku Katarzyny Warnke. Nie wyobraża już sobie swojego życia bez niej. Wierzy, że uczucie, jakie połączyło ich dziewięć lat temu, nigdy nie zgaśnie.