Piotr Stramowski jakiego nie znacie

Piotr Stramowski daje popis w filmie "Bad Boy". W takiej kreacji widzowie jeszcze go nie widzieli! Jak nieprzespane noce pomogły mu w roli?

Piotr Stramowski w scenie z filmu "Bad Boy" /materiały dystrybutora

Twardy, czyli postać w którą w filmie "Bad boy" wcielił się Piotr Stramowski, to koneser tanich win i środków psychoaktywnych. Szef grupy kiboli budzi postrach, ale permanentny stan narkotykowej euforii sprawia, że nie dostrzega w porę, jak groźna rośnie mu konkurencja. Patryk Vega nie ukrywa, że chciał obsadzić aktora w kreacji, w której nie miał możliwości sprawdzić się wcześniej: "To najfajniejsza rola w karierze Piotrka Stramowskiego. Dał popis wielkiego aktorstwa, bo to postać kompletnie inna od tego, jakie są jego warunki fizyczne i jaki on sam jest w wydaniu prywatnym".

Reklama

Co ciekawe, reżyser sprytnie wykorzystał fakt, że aktor jest młodym tatą i przychodził na plan po nieprzespanych nocach: "Wpadłem na pomysł, że Twardy powinien być cały czas naćpany. Jego postać nieprzerwanie eksperymentuje z narkotykami. I to jest arcyśmieszne, bo Piotrek świetnie to zagrał. Z jednej strony dlatego, że jest bardzo dobrym aktorem, z drugiej zaś, że był w takim momencie życiowym, że miał w domu małe dziecko, w związku z czym nie dosypiał. I pewnie te trudne sytuacje domowe dopomogły mu w wiarygodnym odegraniu człowieka, który jest na permanentnym zjeździe" - podkreśla Patryk Vega. Zobaczcie, jak Piotr Stramowski wciela się w postać na ciągłym haju w materiale z planu filmu "Bad boy", który na ekrany kin wejdzie już w najbliższy piątek.

Wideo "Bad Boy": Twardy Stramowski

Czołowy specjalista od kina sensacyjnego Patryk Vega odkrywa najgłośniejsze patologie w polskich klubach piłkarskich. Powiązania z mafią i gangsterami, ustawianie meczów, groźby, zastraszania i agresja na stadionach - wszystko to w pełnym gwiazd filmie, w którym pierwszoplanowe role grają: Antoni Królikowski, Maciej Stuhr, Andrzej Grabowski, Piotr Stramowski, Małgorzata Kożuchowska, Katarzyna Zawadzka i Zbigniew Zamachowski, wspierani m.in. przez kadrowiczów piłkarskiej reprezentacji Polski - Kamila Grosickiego i Sławomira Peszko.

"Bad Boy" to nie tylko inspirowana prawdziwymi wydarzeniami produkcja, która ujawnia najmroczniejszą stronę środowiska piłki nożnej. To również pełna akcji i wyrazistych postaci historia o miłości, zdradzie, pożądaniu i kobietach, które wolą niegrzecznych chłopców.

"Bad Boy" 1 / 15 Sławomir Peszko i Kamil Grosicki w scenie z filmu "Bad Boy" Źródło: materiały dystrybutora Autor: Aleksandra Mecwaldowska udostępnij

Kiedy w grę wchodzi kobieta, nawet więzy krwi przestają mieć jakiekolwiek znaczenie. Przekonają się o tym dwaj bracia, których ścieżki życiowe rozeszły się dawno temu. Starszy Piotr (Maciej Stuhr) został policjantem, dla młodszego Pawła (Antoni Królikowski) napady, kradzieże i narkotyki to styl życia i chleb powszedni. Jednak bezkarność mężczyzny, uwikłanego w przynależność do kibicowskiego gangu Twardego (Stramowski) kończy się, kiedy za sprawą donosu ląduje w więzieniu. Piotr, doświadczony glina, postanawia wyciągnąć brata z celi, w czym wspiera go nowa dziewczyna Ola (Katarzyna Zawadzka), adwokatka znajdującą paragrafy na najtrudniejsze przypadki.



Wideo "Bad Boy": Zwiastun reżyserski bez cenzury!

Spotkanie tej trójki zmienia wszystko i inicjuje serię obfitujących w zwroty akcji wydarzeń. Paweł, wykorzystując nadarzające się okazje, próbuje przejąć kontrolę nad największym klubem piłkarskim w mieście. Nie dostrzega jednak, że od dawna jest na celowniku tajnej sekcji policyjnej, prowadzonej przez Adama (Andrzej Grabowski) i prokurator Annę (Małgorzata Kożuchowska). Tymczasem zauroczona Pawłem Ola coraz bardziej angażuje się w fascynującą znajomość i związane z nią nielegalne interesy. Wkrótce będzie musiała wybierać między lojalnością wobec Piotra, a rodzącym się uczuciem do jego brata.