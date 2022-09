Szef MKiDN wskazał, że Franciszka Pieczkę "znamy z tak wielu ról". "Przecież to nie tylko Gustlik, choć szeroka publiczność zna go z tej wspaniałej roli, ale w swoim dorobku miał także role teatralne. Jeszcze z Teatru Powszechnego" - wskazał szef MKiDN. "Pamiętam go z 'Lotu nad kukułczym gniazdem'" - powiedział.

Franciszek Pieczka: Człowiek harmonijny

"Franciszek Pieczka występował także w różnych filmach. Stworzył wspaniałe kreacje w takich wielkich obrazach jak 'Austeria' czy 'Ziemia obiecana' " - zaznaczył Piotr Gliński. "Do tego jeszcze wielka i sympatyczna rola, chyba też ostatnia, w serialu telewizyjnym" - przypomniał szef MKiDN.

Szef resortu kultury zaznaczył, że w przypadku Franciszka Pieczki "nie było rozdźwięku pomiędzy jego kreacją artystyczną i wielkimi dokonaniami a osobowością i człowieczeństwem". "Tu nie było żadnego zgrzytu, to był człowiek harmonijny pod tym względem" - wskazał.

"Wielki szacunek i wielki żal, ale przede wszystkim podziękowania za to piękne życie" - podkreślił Piotr Gliński.

Franciszek Pieczka zmarł 23 września w wieku 94 lat.