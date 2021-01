Piotr Domalewski z Paszportem "Polityki"

Piotr Domalewski został laureatem 28. edycji Paszportów "Polityki" w kategorii film. Doceniono również Artura Liebharta i Teatr 21. Pozostałe statuetki otrzymali: Mira Marcinów, Małgorzata Mirga-Tas, Ania Karpowicz, duet Siksa oraz studio Different Tales. Nagrodę specjalną Kreatora Kultury przyznano Bożenie i Lechowi Janerkom.

Piotr Domalewski otrzymał Paszport "Polityki" m.in. za konsekwencję w egzorcyzmowaniu polskich kompleksów /Baranowski / AKPA

Piotr Domalewski, twórca "Jak najdalej stąd", a wcześniej "Cichej nocy", otrzymał Paszport "Polityki" za "konsekwencję w egzorcyzmowaniu polskich kompleksów, odwagę mierzenia się z problemami podzielonych rodzin i wsłuchiwanie się w głos Polaków na emigracji".



"Chciałbym zadedykować nagrodę wszystkim ludziom, którzy przyczynili się do powstania tego filmu, wszystkim, którzy w niego uwierzyli i pomogli mi, żeby film ujrzał światło dzienne w tych trudnych, pandemicznych warunkach. Kochani, pracowaliśmy razem, pracujemy nadal i mam nadzieję, że - jeśli jeszcze się mną nie znudziliście - przed nami wiele wyzwań. Jesteście wspaniałymi artystami" - mówił Domalewski, odbierając nagrodę.



Reżyser przekazał również szczególne podziękowania autorowi zdjęć, Piotrowi Sobocińskiemu, którego "osobista historia, doświadczenia i emocje posłużyły za kanwę do napisania scenariusza".

Nagroda w kategorii teatr powędrowała do Teatru 21, którego założycielką jest Justyna Sobczyk, a aktorami - osoby z zespołem Downa i autyzmem. Grupę doceniono za "przedstawienia uczące wrażliwości na to, co nieoczywiste i dawanie wspaniałego przykładu praktykowania różnorodności, włączania i współpracy na poziomie ludzkim, społecznym, artystycznym i instytucjonalnym".

Jak podkreśliła Sobczyk podczas gali, to "historyczny moment", ponieważ "po raz pierwszy artyści z niepełnosprawnością intelektualną otrzymują tak prestiżowe wyróżnienie". "To jest ważny moment nie tylko dla nas, ale też dla wszystkich osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Nagrodę tę przeznaczymy na nasz pierwszy dom, którego przez 15 lat nie mieliśmy i na remont Centrum Sztuki Włączającej, które właśnie powołujemy w Warszawie" - poinformowała.

Nagrodę specjalną Kultura Zdalna wręczono Arturowi Liebhartowi. Dyrektora festiwalu Millennium Docs Against Gravity uhonorowano za "skuteczne przeniesienie w hybrydową normalność największego festiwalu filmowego w Polsce, twórcze przeobrażenie projektu, który - choć realizowany był zdalnie - pozostał tak bliski ponad 170 tys. odbiorców", a także za "sukces, który dla pozostałych twórców kultury jest źródłem inspiracji, a czasem zwykłej otuchy".

Jak podkreślił Liebhart, odbierając Paszport, nagrodę tę odbiera jako wyraz uznania dla całego zespołu przygotowującego festiwal. "Wyrażam również nadzieję - którą chyba wszyscy ze mną dzielą - iż będę jedynym w historii Paszportów 'Polityki' odbiorcą takiej nagrody, a kultura wróci na swoje miejsce i będziemy ją przeżywać, konsumować tam, gdzie ona być powinna, czyli w realu" - podsumował.

Paszporty "Polityki" przyznawane są młodym twórcom, którzy "w szczególny i niestandardowy sposób przyczyniają się do krzewienia kultury polskiej w kraju i na świecie". Nagrody wręczane są od 1993 r. w kategoriach: film, teatr, sztuki wizualne, muzyka poważna, muzyka popularna, a także - od 2016 r. - w kategorii kultura cyfrowa.