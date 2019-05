Piotr Adamczyk zagrał w filmie, który sobie wyśnił

Do sieci trafił teaser filmu "Ikar. Legenda Mietka Kosza" - opowiadającego o niewidomym pianiście jazzowym. Piotr Adamczyk gra w tej produkcji nie tylko jedną z ról. To on podsunął reżyserowi Maciejowi Pieprzycy pomysł nakręcenia filmu o Mieczysławie Koszu.

Piotr Adamczyk w scenie z filmu "Ikar. Legenda Mietka Kosza" /materiały dystrybutora

"Ikar. Legenda Mietka Kosza" to film oparty na biografii tragicznie zmarłego pianisty jazzowego, który w wieku 12 lat całkowicie stracił wzrok. Tytuł pojawi się w kinach 18 października, ale już teraz na zaostrzenie filmowego apetytu, możemy obejrzeć teaser "Ikara".



Zmarły w 1973 roku, w wieku 29 lat Mieczysław Kosz jest postacią znaną wśród miłośników jazzu. Ten niewidomy pianista, mistrz improwizacji, niewiele po sobie zostawił: jedną płytę oraz dwie kompilacje różnych utworów, które nagrał dla radia i telewizji. Pozostała jednak legenda. Jako najmłodszy muzyk i pierwszy Polak wygrał najbardziej prestiżowy festiwal jazzowy w Montreux, grał w paryskich klubach jazzowych, występował w najlepszych salach koncertowych. Był podziwiany przez największych muzyków i publiczność. Jak większość ludzi wybitnych, musiał walczyć z wewnętrznymi demonami i samotnością. Jego zmorą był alkoholizm.

Wideo "Ikar. Legenda Mietka Kosza": Zwiastun

Biografia niewidomego muzyka zachwyciła reżysera Macieja Pieprzycę. Podjął się on nakręcenia filmu za namową Piotra Adamczyka, który podsunął mu książkę o życiu Kosza. "Można powiedzieć, że w kwestii tego projektu jestem człowiekiem, który rzucił pierwszą iskrę, co daje mi dużo satysfakcji. Zwykle aktor dostaje propozycję udziału w filmie w momencie, kiedy wszystko jest już napisane, zrobione i co najwyżej może wnieść niewielkie pomysły do swojej roli. A tutaj czerpię radość z bycia 'współojcem' projektu" - przyznał Adamczyk w rozmowie z PAP Life.

W 2011 roku prowadził koncert w filharmonii na zakończenie międzynarodowego festiwalu niewidomych muzyków. "Pamiętam, że zapowiadałem również nieżyjących artystów. Fragment jednego z prezentowanych utworów niezwykle zapadł mi w pamięć. Zacząłem wypytywać, kto to skomponował. Dowiedziałem się, że Mieczysław Kosz. Pani z Polskiego Związku Niewidomych opowiedziała mi w kilku zdaniach o jego życiu. Od razu wiedziałem, że to jest historia, która może być kanwą filmu" - opowiadał Adamczyk.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Maciej Pieprzyca o filmie "Ikar. Legenda Mietka Kosza": Dziewięć epizodów z jego życia INTERIA.PL

Próbował stworzyć zarys scenariusza. Jednak dopiero, gdy na planie "Jestem mordercą" zetknął się z Maciejem Pieprzycą, zdał sobie sprawę, że to jest najlepsza osoba, której mógłby ofiarować ten pomysł. "Spotykaliśmy się kilka razy, by rozmawiać o scenariuszu. Dałem mu biografię Kosza 'Tylko smutek jest piękny', spotkaliśmy się z jej autorem - Krzysztofem Karpińskim, rozmawialiśmy też z ludźmi, którzy znali muzyka" - relacjonował aktor.

Adamczyk trafił do obsady "Ikara". "Myślę, że Maciek docenił mój początkowy wkład w ten projekt, oferując mi jedną z ról. Cieszę się, że mogę brać udział w filmie, o którego powstaniu marzyłem przez tyle lat, przyglądać się pracy wspaniałego reżysera i zagrać kilka scen z ucieleśnieniem Mieczysława Kosza - Dawidem Ogrodnikiem, który jest w tej roli genialny" - mówił Adamczyk.

"Ikar. Legenda Mietka Kosza": Nowe zdjęcia 1 7 W Warszawie zakończyły się zdjęcia do nowego filmu Macieja Pieprzycy "Ikar. Legenda Mietka Kosza". Biografia zapomnianego geniusza fortepianu, niesamowitego jazzmana, który żył tylko 29 lat, pojawi się w kinach we wrześniu 2019 r. Autor zdjęcia: Łukasz Bąk Źródło: materiały dystrybutora 7

Gra fikcyjną postać, Bogdana Danowicza, znanego jazzowego muzyka, gwiazdę Festiwalu Jazz Jamboree. Kosz jest fanem jego twórczości, chciałby go poznać. Na samym początku jest postacią dla niego niedostępną. Potem Bogdan z Mieczysławem są konkurentami, zazdroszczą sobie sukcesów. Przychodzi jednak moment, gdy w końcu przybijają sztamę.

Co ciekawe, Adamczyk wystąpił w charakteryzacji z długimi włosami. Przed zdjęciami do "Ikara" trenował fragmenty koncertów skomponowanych przez Leszka Możdżera (Możdżer odpowiadał za stworzenie i przygotowanie warstwy muzycznej filmu). Aktor, ostatnimi czasy, ma szczęście do ról muzycznych. Niedawno wystąpił w komedii romantycznej "Całe szczęście", w której jego bohater gra na trójkącie w filharmonii kaszubskiej.