Piotr Adamczyk z żoną przenieśli się do Stanów Zjednoczonych

Zdobycie roli w amerykańskim filmie lub serialu to dla wielu polskich aktorów spełnienie marzeń. Karierę w Los Angeles robi Weronika Rosati, swoich sił przed kamerą w za oceanem próbowali także Tomasz Kot, Marcin Dorociński, Rafał Zawierucha, Alicja Bachleda Curuś czy Iza Miko. Do grona aktorów walczących o sukces w Stanach Zjednoczonych należą także Piotr Adamczyk i jego żona Karolina Szymczak.

Piotr Adamczyk: Zagraniczne role

Adamczyka mogliśmy ostatnio oglądać w drugim sezonie serialu "For All Mankind" nakręconym dla Apple TV+, w którym wcielił się w rolę Siergieja Orestowicza Nikulowa, rosyjskiego wysłannika do NASA. Bohater grany przez Adamczyka to twardy negocjator, którego manipulacje i tajne działania zmieniają bieg serialowej historii. Druga zagraniczna produkcja, w której niedawno wziął udział Piotr Adamczyk, to niskobudżetowy film "Up on the Roof" w reżyserii Bena Heckinga. Jest to komedia, której akcja rozgrywa się w Londynie, a obok Polaka w obsadzie znaleźli się Nathaniel Parker, Natalia Tena, Lucy Black i Deborah Findlay.

Karolina Szymczak: Zagra u laureata Oscara

Z kolei Karolina Szymczak szykuje się do roli w najnowszym filmie Damiena Chazelle’a "Babylon", reżysera nagrodzonego sześcioma Oscarami musicalu "La La Land". Jak podaje serwis Deadline, film "Babylon" to opowieść o końcu lat 20. XX wieku, rozgrywająca się w Hollywood w przełomowym momencie, gdy przemysł filmowy przechodzi z kina niemego na produkcje z dźwiękiem. Dalsze szczegóły fabuły i opisy ról nie są na razie znane, wiadomo natomiast, że w filmie zagra plejada gwiazd z Bradem Pittem, Margot Robbie, Olivią Wilde i Tobeyem Maguirem na czele.

Karolina Szymczak również nie zdradziła, w jaką rolę się wcieli w "Babylonie", zasłaniając się tajemnicą, do zachowania której obliguje ją podpisana z wytwórnią Paramount .