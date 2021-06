​Piotr Adamczyk wrócił do Polski. Chciał całować płytę lotniska

Dla Piotra Adamczyka ostatnie miesiące oznaczały wytężoną pracę na planach zagranicznych produkcji. Jedną z nich był amerykański serial "For All Mankind" nakręcony dla Apple TV+, drugą film "Up on the Roof" w reżyserii Bena Heckinga. Aktor właśnie wrócił do Polski, a ponieważ bardzo tęsknił za krajem, ze szczęścia chciał ucałować płytę lotniska w Warszawie. Jak widać, pewne gesty weszły mu w nawyk.

Piotr Adamczyk wrócił do kraju /Andras Szialgyi /MWMedia

Mogłoby się wydawać, że ostatnim czasie kariera aktorska Piotra Adamczyka straciła wcześniejszy impet. Ale, jak się okazuje, to tylko pozory. Ostatnie dwa lata aktor spędził w rozjazdach, z czego wiele ostatnich tygodni w Los Angeles i Londynie. To tam powstawały dwie zagraniczne produkcje, które sprawiły, że w rodzimych filmach i serialach aktora jest obecnie znacznie mniej niż kiedyś.

Teraz jednak Adamczyk zakończył pracę za granicą i na dłużej wraca do Polski - na plan polsatowskiego serialu "Kowalscy kontra Kowalscy". Poinformował o tym na Instagramie.

"Hey Warszawo. Wracam do ojczyzny stęskniony po długiej rozłące. Ostatnie dwa lata spędziłem w większości poza domem. Mam ochotę ucałować płytę lotniska, ale podstawiają rękaw, nie będę się wygłupiał... Po rękawach się przecież nie całuje... Z planu 'For All Mankind' na plan 'Kowalscy kontra Kowalscy'. Kocham tę robotę" - napisał uszczęśliwiony powrotem aktor.



Jak widać, rola Jana Pawła II, która zdaniem wielu Polaków jest najważniejszym dokonaniem zawodowym Adamczyka, odcisnęła na aktorze bardzo głębokie piętno, a chęć całowania płyty lotniska po przylocie do kraju weszła mu już w krew...

Nad jakimi rolami w zagranicznych produkcjach pracował ostatnio aktor?

W drugim sezonie serialu "For All Mankind", nakręconym dla Apple TV+, Adamczyk wcielił się w rolę Siergieja Orestowicza Nikulowa, rosyjskiego wysłannika do NASA. Sam serial opowiada o astronautach oraz pracownikach amerykańskiej agencji lotów kosmicznych w alternatywnej rzeczywistości, w której to Rosjanie jako pierwsi wysłali człowieka na Księżyc. Bohater grany przez Adamczyka to twardy negocjator, którego manipulacje i tajne działania zmieniają bieg serialowej historii.

Druga zagraniczna produkcja, w której wziął udział polski aktor, to niskobudżetowy film "Up on the Roof" w reżyserii Bena Heckinga. Wiadomo, że jest to komedia, której akcja rozgrywa się w Londynie. Obok Adamczyka w obsadzie znaleźli się: Nathaniel Parker, Natalia Tena, Lucy Black, Enyi Okoronkwo, Waj Ali i Deborah Findlay.

Teraz Piotr Adamczyk będzie się skupiał na dobrze znanej Polakom roli Piotra Kowalskiego w komediowym serialu Polsatu "Kowalscy kontra Kowalscy", gdzie razem z nim wystąpią znani z pierwszego sezonu Marieta Żukowska, Wojciech Mecwaldowski, Katarzyna Kwiatkowska i Wiktoria Gąsiewska. Rolę w kolejnym sezonie tej produkcji dostała także Anna Czartoryska-Niemczycka.



Premiera nowych odcinków jest planowana na jesień 2021 lub na wiosnę 2022 roku w zależności od sytuacji związanej z pandemią.