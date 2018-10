Piotr Adamczyk w filmie Patryka Vegi "Kobiety mafii 2"

Piotr Adamczyk zmienił się na potrzeby filmu Patryka Vegi "Kobiety mafii 2". Jak teraz wygląda aktor? Musicie to zobaczyć!

Patryk Vega pracuje nad drugą częścią swego przeboju kinowego "Kobiety mafii". W jednej z głównych zobaczymy Piotra Adamczyka.

Na swym profilu na Instagramie reżyser zamieścił najnowsze zdjęcie aktora.



Jaka jest fabuła filmu "Kobiety mafii 2"?

Po przejęciu władzy nad stolicą, gang Niani (Agnieszka Dygant) przygotowuje się do największej akcji przemytniczej w kraju. Grupa sprowadza do kraju tonę kolumbijskiej kokainy. Kiedy towar znika w podejrzanych okolicznościach, do Polski trafia niebezpieczna Aida (Angie Cepeda). Kolumbijka znajduje sojusznika - trójmiejskiego przemytnika Mata (Piotr Adamczyk). Mafioso od dawna chce umocnić swoją pozycję w półświatku, ale jego plany komplikują relacje ze zbuntowaną córką - Stellą (Aleksandra Grabowska).

W tym samym czasie na wolność wychodzi Spuchnięta Anka (Katarzyna Warnke), która cudem przeżyła więzienne piekło. Niespodziewanie kobieta staje się "mafijną celebrytką". W tym samym czasie poza granicami, w Maroko, Siekiera (Aleksandra Popławska) przeżywa romans z Amirem (Otar Saralidze) - bojownikiem państwa islamskiego. Kiedy mężczyzna ginie w akcji z udziałem komandosów GROM-u, pałająca zemstą zabójczyni powraca do Polski.