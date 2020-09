Piotr Adamczyk chwali się, że w amerykańskim teleturnieju było pytanie o jego rolę

„Jeopardy!” to legendarny amerykański teleturniej, którego pierwszy odcinek wyemitowany został 30 marca 1964 roku. W jednym z ostatnich odcinków tego programu padło pytanie dotyczące roli Piotra Adamczyka. Aktor z dystansem odniósł się do tego wydarzenia.

Jerzy Antczak i Piotr Adamczyk na planie filmu "Chopin. Pragnienie miłości" /Niemiec / AKPA

"'Jeopardy', od lat 60-tych kultowy teleturniej amerykańskiej telewizji, a jednak w niedawnym odcinku pytania były tendencyjne :) Poszedłem dosyć tanio - najłatwiejsze pytanie za 400$. :))) Nie znam tego gościa, który znał odpowiedź. Może jednak mam wujka z Ameryki? :)) I’ll take “polish actors featured in jeopardy questions" for 400$" (Poproszę kategorię "polscy aktorzy, którzy pojawili się w pytaniach w "Jeopardy!" za 400)" - napisał na Instagramie Piotr Adamczyk.



Pytanie zadane w teleturnieju dotyczyło Fryderyka Chopina i brzmiało "Piotr Adamczyk wcielił się w rolę tego polskiego kompozytora w filmie z 2002 roku". Jeden z uczestników bezbłędnie na nie odpowiedział i zainkasował 400 dolarów. Jednym z komentujących wpis Adamczyka był Marcin Gortat, który docenił "udział" Adamczyka w amerykańskim teleturnieju. "Grubo! Hej nie na co dzień się słyszy o aktorach czy aktorkach w Stanach w teleturniejach" - skomentował koszykarz.

Na formacie teleturnieju "Jeopardy!" oparty jest polski teleturniej "Va banque", który niedawno powrócił do telewizji. Wcześniej prowadził go Kazimierz Kaczor, teraz gospodarzem jest Przemysław Babiarz. Oryginalna amerykańska wersja prowadzona przez Aleksa Trebeka nadawana jest do dzisiaj. W 2020 roku ruszył jej 37. sezon. To edycja, która nadawana jest nieprzerwanie od 1984 roku. Twórcy teleturnieju "Jeopardy!" zrealizowali ponad 8 tysięcy odcinków, zdobyli m.in. 39 nagród Emmy.



Piotr Adamczyk, który aktualnie przebywa na wakacjach, czeka na premierę dwóch filmów ze swoim udziałem. Na 4 listopada tego roku zaplanowana ma wejść do kin czwarta część "Listów do M.", a 13 listopada "Fisheye" Michała Szcześniaka. Popularnego aktora będzie można też zobaczyć w serialu "Kowalscy kontra Kowalscy". Wciąż nie wiadomo, kiedy premierę będzie miał poświęcony handlowi żywym towarem "Small World" w reżyserii Patryka Vegi, w którym Adamczyk zagrał główną rolę.