Piosenkarka zaskoczyła widzów i krytyków. Nikt nie spodziewał się wielkiej roli

Lady Gaga, "Narodziny gwiazdy"

W czwartej ekranowej wersji "Narodzin gwiazdy" Lady Gaga wcieliła się w Ally — 31-letnią kelnerkę, której występ w podrzędnym barze zostaje dostrzeżony przez Jacksona Maine'a (Bradley Cooper), walczącego z nałogami gwiazdora country. Zauroczony dziewczyną mężczyzna pomaga jej rozwinąć karierę muzyczną. Wkrótce zostają parą. Jednak gdy jej gwiazda zaczyna świecić jaśniej od niego, Maine poddaje się swoim najgorszym instynktom.

Krytycy docenili, jak wiarygodnie Gaga wypadła jako nieśmiała i niepewna siebie Ally — dziewczyna tak różna od scenicznego wizerunku piosenkarki. Występ przyniósł jej nominację do Oscara. Statuetkę odebrała za piosenkę "Shallow", którą wykonuje w filmie.

Cher, "Wpływ księżyca"

Loretta (Cher), 37-letnia wdowa, przyjmuje oświadczyny swojego chłopaka Johnny'ego (Danny Aiello). Ten przed ślubem musi wrócić do Włoch, by doglądać umierającej matki. Kobieta stara się, by czas narzeczeństwa przebiegał zgodnie z tradycją. Uważa, że śmierć jej pierwszego męża wynikała z przeciwstawienia się jej. Przed odjazdem Johnny ma do niej prośbę — chciałby, żeby zaprosiła na wesele Ronny'ego (Nicolas Cage), jego młodszego brata, z którym od pięciu lat nie utrzymuje kontaktu. Mimo trudnych początków Loretta szybko zawiązuje bliską znajomość z przyszłym szwagrem.

Cher wcieliła się w kobietę po przejściach, tkwiącą w związku z facetem, którego nie kocha, i żyjącą razem z nieszczęśliwymi rodzicami. Jej bohaterka odkrywa w sobie radość życia. Jej największym problemem jest fakt, że sama nie do końca chce sobie na nią pozwolić. Nie pomaga w tym jej wybuchowy charakter, o czym często przekonują się policzki Nicolasa Cage'a. Za swoją rolę Cher otrzymała Oscara i Złoty Glob.

Jennifer Hudson, "Dreamgirls"

Świat usłyszał o Hudson, gdy w 2004 roku wzięła udział w trzeciej edycji "Amerykańskiego Idola". Program zakończyła na siódmym miejscu. Zaraz podpisała jednak kontrakt na płytę, którą wydała w 2008 roku. Wcześniej wystąpiła w musicalu "Dreamgirls" Billa Condona. Wcieliła się w Effie White, członkinię tytułowej grupy. Jej obdarzona ognistym temperamentem postać jako pierwsza rozpoczyna karierę solową, gdy zostaje porzucona przez granego przez Jamie'ego Foxxa agenta — jako piosenkarka, i jako partnerka.

Dla Hudson był to debiut aktorski. Gdy "Dreamgirls" weszły do kin, krytycy byli nią zachwyceni. Szczególne wrażenie robiło jej wykonanie piosenki "And I Am Telling You I'm Not Going". Hudson otrzymała za rolę Effie worek wyróżnień, w tym Oscara i Złoty Glob.

Björk, "Tańcząc w ciemnościach"

W musicalu Larsa von Triera Björk wcieliła się w Selmę, Czeszkę mieszkającą w stanie Waszyngton. Kobieta cierpi na rzadkie dziedziczne schorzenie, przez które traci wzrok. Zbiera pieniądze na operację, która uchroni przed tym losem jej 12-letniego syna. Jej plany krzyżuje tragedia.

Selma w wykonaniu Björk to postać skazana na brak szczęśliwego zakończenia, a mimo to naiwna, w swoim zachowaniu często przypominająca dziecko. Bojąc się konfrontacji ze światem, zamyka się w wyobrażeniach, które coraz bardziej przejmują kontrolę nad jej życiem. Za swój występ piosenkarka otrzymała Europejską Nagrodę Filmową i nagrodę dla najlepszej aktorki w Cannes.

Barbra Streisand, "Tacy byliśmy"

Jeden z najbardziej znanych romansów w historii kina. Katie (Streisand) i Hubbell (Robert Redford) poznają się w czasie studiów. Ona jest lewicującą pacyfistką, on przystojniakiem z dobrym piórem i pewną karierą. Ich relacja trwa wiele lat i obfituje w dramatyczne rozstania oraz wielkie powroty. Ona go idealizuje, on obawia się, że nigdy nie spełni jej wysokich oczekiwań.

Streisand stworzyła skomplikowaną kreację kobiety o wielkich ambicjach i ideałach, która słabości maskuje dzięki potokom ciętych dowcipów. Według wielu przyćmiła swojego ekranowego partnera. Za swoją rolę piosenkarka otrzymała nominacje do Oscara i Złotego Globu.

