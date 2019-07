"Piłsudski": To ja byłam kobietą jego życia

Żona i kochanka, partnerka i matka jego dzieci - kim były najważniejsze kobiety życia Piłsudskiego? Bycie partnerką wielkiego człowieka to ogromna odpowiedzialność. Ta rola jest jednak tylko pozornie drugoplanowa. U boku Piłsudskiego stały dwie silne kobiety: Maria Piłsudska (Magdalena Boczarska) i Aleksandra Szczerbińska (Maria Dębska).

Maria Dębska jako Aleksandra Szczerbińska /materiały dystrybutora

O Piłsudskim mówiono, że zawsze był kochliwy i podatny na kobiece wdzięki. Jednak nie każda dama była w stanie zawrócić mu w głowie. Nieodmiennie fascynowały go kobiety silne, przepojone ambicją i oddane wielkim ideałom. Aby zrobić na nich wrażenie, był gotów skoczyć choćby w ogień.



Reklama

Nieznacznie starszą od siebie Marię Juszkiewiczową poznał, gdy sam był wrakiem człowieka. Po pięciu latach na Syberii - gdzie trafił, gdy został włączony przez brata w przygotowania do zamachu na cara - był schorowany, cerę miał koloru "nie bardzo czystej ziemi", brakowało mu przednich zębów wybitych przez rosyjskich żołnierzy. Zadurzył się natomiast w kobiecie, wokół której ogniskowało się środowisko rewolucjonistów i o której względy zabiegała chmara adoratorów. Młody Ziuk konkurował nawet z Romanem Dmowskim - przyszłym przywódcą endecji. Jeśli chciał się liczyć w wyścigu do serca Juszkiewiczowej, musiał dowieść, że jest więcej niż byłym zesłańcem o aparycji włóczęgi.

Wideo "Piłsudski": Kobiety jego życia

Maria wprowadziła go w szeregi socjalistów, zapoznała z liderami młodego ruchu, ręczyła za jego lojalność i poglądy. Za sprawą tej kobiety Piłsudski wszedł do PPS-u, został publicystą "Przedświtu" i "Robotnika", a w przyszłości - jednym z liderów partii. Ślub wzięli w 1899 roku. I choć Ziuk zarzekał się, że żeni się tylko dla dobra partii, to jednak dla wybranki był gotów nawet zmienić wyznanie. Z katolicyzmu przeszedł na luteranizm.

Ola Szczerbińska miała w sobie równie wiele pasji. Dla Piłsudskiego była piękną, obrotną i nieustraszoną podkomendną. Młodsza od niego o 15 lat pomagała przywódcy przygotowywać napady, zamachy i szkolenia bojowe. Kiedy w 1907 roku on niespodziewanie wyznał jej miłość, była zszokowana. Dotąd sądziła, że pozostaną wyłącznie współpracownikami, a najwyżej - przyjaciółmi. Piłsudski wydawał jej się człowiekiem... zbyt posuniętym w latach. A poza tym wciąż miał żonę. Mimo to nawiązali romans. Chcąc nie chcąc, Ola została "tą drugą". A Piłsudski, będąc sobą, nawet nie ukrywał romansu przed zrozpaczoną Marią.

"Piłsudski": Nowe zdjęcia 1 / 5 13 września w kinach pojawi się długo oczekiwany film Michała Rosy "Piłsudski". W tytułowej roli zobaczymy zmienionego nie do poznania Borysa Szyca. Źródło: materiały dystrybutora Autor: Jarosław Sosiński udostępnij

Toksyczny układ trwał aż do roku 1921, gdy Maria zmarła na skutek przewlekłej choroby serca. Dopiero wtedy Ola, która już urodziła Ziukowi dwie córki, mogła oficjalnie zostać panią Piłsudską.

Jest rok 1901. Józef Piłsudski "Ziuk" (Borys Szyc) po brawurowej ucieczce ze szpitala psychiatrycznego ponownie staje na czele polskiego podziemia niepodległościowego. Nieugięty na polu walki, w życiu prywatnym poddaje się namiętnościom, jest rozdarty między dwiema kobietami - żoną (Magdalena Boczarska) i kochanką (Maria Dębska). Przez zachowawczych członków Polskiej Partii Socjalistycznej jest uważany za terrorystę. Piłsudski wraz z najbliższymi współpracownikami nie cofnie się przed niczym - zamachami na carskich urzędników i najwyższych oficerów, szmuglowaniem bomb, zuchwałym napadem na pociąg - by osiągnąć swój cel, czyli niepodległą Polskę. Zbliża się rok 1914 i "Ziuk" widzi nowe szanse na realizację niemożliwego.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Piłsudski" [teaser] materiały dystrybutora