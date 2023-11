"Pies i Robot" pokazywany był na tegorocznym festiwalu w Cannes i z miejsca podbił serca recenzentów i widzów. Także w Polsce! Film triumfował podczas Octopus Film Festival, wygrywając głosami publiczności Konkurs Główny oraz zdobył Nagrodę Jury w konkursie odkryć na festiwalu Młode Horyzonty. Film ma również na swoim koncie Grand Prix sekcji Contrechamp 63. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych w Annecy.



"Jeden z najcudowniejszych filmów, jakie zobaczysz w tym roku!" - zachwycał się serwis The Wrap. "Uroczy animowany cud!" - nie szczędził pochwał portal IndieWire. "Opowieść o niezwykłej przyjaźni, która pobija serca dorosłych i dzieci" - czytaliśmy w serwisie The Upcoming.

"Pies i Robot": Najlepsi kumple na świecie

Za oknem kolorowy, pełen życia i śmiechu Nowy Jork. Zwierzęta, tak jak ludzie, żyją swoimi sprawami, zakochują się, kłócą, znajdują przyjaciół - wszyscy z wyjątkiem Psa, który ze swojego mieszkania patrzy na zwariowane miasto ze smutkiem i nutką zazdrości. On też chciałby mieć przyjaciela, tylko... brakuje mu odwagi.



Pewnego dnia ulega słodkiej obietnicy reklamy i kupuje sobie przyjaciela - Robota. Kiedy Robot ożywa, staje się dla Psa najlepszym kumplem na świecie. Wrotki, muzyka, hot dogi, wygłupy - tak wyglądają ich pełne zabawy dni.



Wszystko zmienia się w ostatni dzień lata, gdy wybierają się na plażę. Żeby ratować kumpla, który próbował zaprzyjaźnić się z morską wodą, Pies musi zostawić go na chwilę samego. Jak się skończy ta przygoda?



Animacja "Pies i Robot" trafi do kin 19 stycznia 2024