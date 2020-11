Pierwszy serial w karierze Arnolda Schwarzeneggera

Niezatytułowany jeszcze serial z Arnoldem Schwarzeneggerem w roli głównej znalazł swojego dystrybutora. Szpiegowską produkcję, która będzie pierwszym dużym projektem serialowym w karierze popularnego Arniego, będzie można zobaczyć na Netfliksie.

Arnold Schwarzenegger /Getty Images

Supergwiazdor kina akcji wcieli się w postać agenta, który razem ze swoją córką przeżywa kolejne przygody. Jak informuje portal "Deadline", w roli dziewczyny zobaczymy Monikę Barbaro, jedną z gwiazd czekającego na premierę filmu "Top Gun: Maverick". Autorem serialu i jego showrunnerem jest Nick Santora, twórca, który przygotowuje też dla Amazon Prime serial o przygodach Jacka Reachera.



Producentem serialu z Arnoldem Schwarzeneggerem będzie studio Skydance Television, które dla Netfliksa przygotowało wcześniej dwa inne seriale: "Grace i Frankie" oraz "Altered Carbon". Schwarzenegger współpracował już wcześniej z kinowym oddziałem studia Skydance przy dwóch ostatnich częściach serii "Terminator".



Choć skrótowa zapowiedź fabuły serialu ze Schwarzeneggerem sugeruje historię podobną do tej, w jakiej można było zobaczyć pochodzącego z Austrii aktora w filmie Jamesa Camerona "Prawdziwe kłamstwa", to nic nie wskazuje na to, że nowy projekt miałby być kontynuacją tego właśnie filmu.



Po zakończeniu kariery politycznej Arnold Schwarzenegger wrócił do przerwanej kariery filmowej. Oprócz udziału w wysokobudżetowych widowiskach aktor z powodzeniem próbuje swoich sił w dużo mniejszych produkcjach, gdzie zamiast siły mięśni prezentuje swój talent. Tym bardziej interesujące jest to, jak poradzi sobie na obcym mu do tej pory polu serialowym . Na początku 2018 roku pojawiły się informacje o innym projekcie, który miałby być pierwszym w karierze Schwarzeneggera występem w roli głównej w serialu. Projekt westernowej serii Amazona "Outrider", w którym Arnie miał zagrać rolę szeryfa, do dziś nie ujrzał jednak światła dziennego.