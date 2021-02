Pierwszy raz w historii scenariusz filmu Marvela napisze czarnoskóra autorka

Nabierają tempa prace nad nowym komiksowym widowiskiem Marvela, filmem „Blade, the Vampire Slayer” („Blade, pogromca wampirów”). W roli tytułowej wystąpi w nim dwukrotny zdobywca Oscara, Mahershala Ali. Jak się okazuje, miał on duży wpływ na zatrudnienie scenarzystki powstającego filmu. Będzie nią Stacy Osei-Kuffour, która pracowała m.in. przy scenariuszu serialu „Watchmen”. Tym samym została ona pierwszą czarnoskórą scenarzystką, która napisze scenariusz filmu Marvela.

Stacy Osei-Kuffour ma w scenopisarskim CV pracę przy serialu "Watchmen" /Leon Bennett/WireImage /Getty Images

"Studio spędziło pół roku na spotkaniach z dokładnie wyselekcjonowanymi scenarzystami, w które zaangażowany był Mahershala Ali. Brani pod uwagę byli właściwie tylko czarnoskórzy scenarzyści, co powoli staje się normą, szczególnie jeśli chodzi o projekty, których bohaterami są czarnoskóre postaci" - czytamy w "The Hollywood Reporter".



Postać Blade’a po raz pierwszy pojawiła się w komiksach w 1973 roku. To czarnoskóry superbohater, którego matka, będąc z nim w ciąży, została ugryziona przez wampira. Na skutek tego ataku matka chłopca zmarła, ale wcześniaka udało się uratować. Lata później jest łowcą wampirów znanym jako Blade. Polowanie na krwiopijców ułatwia mu wrodzona odporność na ugryzienia wampirów.



Przygody Blade’a zostały już wcześniej przeniesione na duży ekran w trzech filmach z Wesleyem Snipesem w roli tytułowej. Nowa ekranizacja komiksu, w której rolę Blade’a zagra Mahershala Ali, powstaje również po to, by pogromca wampirów mógł dołączyć do stale rozwijającego się Kinowego Uniwersum Marvela. Podobnie było w przypadku nowej wersji przygód Spider-Mana, w której Człowieka Pająka gra Tom Holland. Nieznana jest fabuła nowego "Blade’a".

Stacy Osei-Kuffour dołącza do stale powiększającej się liczby czarnoskórych twórców pracujących przy produkcjach Marvela. Na premierę czeka już m.in. film "Kapitan Marvel 2", który wyreżyserowała pierwsza czarnoskóra reżyserka w historii Marvela - Nia DaCosta. Przełomowy w karierze Osei-Kuffour był rok 2019. Oprócz pracy przy serialu "Watchmen", napisała też jeden z odcinków serialu komediowego "PEN15", za który została nominowana do nagrody Emmy. W kolejnym roku pracowała też nad takimi serialami jak "Hunters" oraz "Ucieczka".