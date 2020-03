Pierwszy film o pandemii koronawirusa

Chyba nikt nie miał wątpliwości, że kino szybko sięgnie po tematykę koronawirusa. Było jedynie kwestią czasu, kto wygra w wyścigu o bycie pierwszym. W tej konkurencji uprzywilejowane są niewielkie studia filmowe, które kręcą niskobudżetowe filmy. I właśnie takim filmem będzie dzieło, które będzie nosić tytuł "Corona Zombies"!

Premiera "Corona Zombies" zapowiedziana została na 10 kwietnia /materiały prasowe

Jak informuje portal "Horror Society", temat pandemii koronawirusa podjęło studio Full Moon Features. Realizowany przez nie film jest już w fazie postprodukcji. Zapowiadany na krwawe widowisko o kanibalach "Corona Zombies" przedstawi satyryczne spojrzenie na skutki wymykającej się spod kontroli epidemii, której ofiary zamieniają się w corona-zombie.

Na satyryczny charakter wskazuje opublikowany plakat filmu "Corona Zombies", na którym widoczny jest mężczyzna w masce chirurgicznej, za którym trwa wojna o papier toaletowy i żel antybakteryjny. W oficjalnym opisie fabuły filmu czytamy: "Rząd nie reaguje, bogaci mają to gdzieś. Śmiertelny wirus sprawia, że jego ofiary wracają do życia i zabijają. Ludzie, których zabijają... wracają do życia i zabijają".

Premiera tego dzieła zapowiedziana została na 10 kwietnia 2020 roku. Film dostępny będzie na platformie streamingowej należącej do wytwórni Full Moon Features, jak również na Amazonie. Full Moon Features to amerykańska wytwórnia filmowa specjalizująca się w filmach klasy B. Została założona w 1988 roku przez Charlesa Banda. Najsłynniejszym filmem, jaki w niej powstał, jest bez wątpienia "Władca lalek" z 1989 roku. Do tej pory doczekał się on dwunastu kontynuacji.