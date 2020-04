Pierwszy czarnoskóry disneyowski książę

"Powitajcie pierwszego disneyowskiego czarnoskórego księcia" - napisał na Twitterze aktor Niles Fitch. To reakcja na opublikowane przez portal "Entertainment Weekly" zdjęcia z filmu Disneya zatytułowanego "Secret Society of Second-Born Royals". Fitch, znany do tej pory z roli młodego Randalla Pearsona w serialu "Tacy jesteśmy", zagra w nim jedną z ról.

Niles Fitch ma powody do radości /Evans Vestal Ward/NBCU Photo Bank /Getty Images

Bohaterką filmu jest Sam (Peyton Elizabeth Lee), zbuntowana nastolatka mieszkająca w królestwie Illyrii. Nie podoba jej się życie w cieniu swojej starszej siostry, księżniczki Eleanor (Ashley Liao). Eleanor jest pierwszą w kolejności do objęcia tronu. "Wiecznie druga - tak mogłaby o sobie powiedzieć Sam. Ma problem ze znalezieniem sobie zajęcia, w którym mogłaby błyszczeć i miejsca, do którego by należała" - komentuje swoją postać Lee portalowi EW.



W pewnym momencie Sam odkrywa, że jest obdarzona supermocami. To jednak nie wszystko. Zostaje też zwerbowana przez tajną organizację złożoną z wyjątkowych młodych ludzi, których zadaniem jest chronienie świata. Na czele organizacji stoi profesor James Morrow (Skylar Astin). On również jest członkiem rodziny królewskiej, i też jest drugi w kolejce do objęcia tronu. Zgodnie z tytułem filmu Disneya - w wolnym tłumaczeniu "Tajne Stowarzyszenie Drugich W Kolejności Do Tronu" - to właśnie wyróżnia młodych arystokratów tworzących specyficzną grupę.

Profesor Morrow pomaga młodym ludziom w pełni wykorzystywać posiadane przez nich moce, ale przede wszystkim uczy ich tego, jak ważna jest drużyna. "Profesor posada zdolność multiplikacji, co pomaga mu w prowadzeniu lekcji i nauczaniu sztuk walki" - komentuje Astin.

Niles Fitch wcieli się w filmie platformy Disney+ w rolę charyzmatycznego i egoistycznego księcia Tumy. Obok niego w filmie pojawią się też m.in. postaci przyjacielskiej księżniczki January (Isabella Blake-Thomas), uroczego, sprytnego i nieśmiałego księcia Mateo (Faly Rakotohavana) oraz bardzo popularnej księżniczki Roxany (Olivia Deeble).

Premiera filmu "Secret Society of Second-Born Royals" odbędzie się na platformie streamingowej Disney+ latem tego roku.