Pierwsze spojrzenie na bohaterów "Jak wytresować smoka"!

Fani "Jak wytresować smoka" z pewnością docenią najświeższe informacje pochodzące z planu aktorskiej wersji ich ulubionej trylogii o niezwykłej przyjaźni człowieka i smoka. Mason Thames wcieli się w rolę Czkawki, któremu głos w animacjach podkładał Jay Baruchel. Znana z serialu "The Last of Us" Nico Parker sportretuje z kolei Astrid, która mówiła dotychczas głosem Ameriki Ferrery.

Reklama

"Jak wytresować smoka": Tak wygląda Czkawka!

Jakiś czas temu informowaliśmy, że prace na planie filmu trwały w sumie 85 dni. Reżyser zdradził wtedy, że mimo intensywnego czasu, była to ekscytująca przygoda. Nadchodząca produkcja ma bezpośrednio nawiązywać do pierwszej części animacji.

Instagram Post Rozwiń

Przedstawiony na zdjęciu Mason Thames zaistniał w świadomości widzów dzięki zapadającej w pamięć roli w filmie "Czarny telefon".

"Jak wytresować smoka": Uwielbiana seria

Luźno oparta na książkach Cressidy Cowell seria opowiada o przygodach niezdarnego nastolatka Czkawki. Zaprzyjaźnia się on ze smokiem, lecz jego lud się go boi i na niego poluje. Razem dorastają, walcząc z uprzedzeniami ludzkości wobec smoków.

Pierwsza część serii zarobiła prawie 500 milionów dolarów na całym świecie i otrzymała nominacje do Oscara za najlepszy film animowany i najlepszą muzykę.

Na kanwie filmowej trylogii powstało kilka seriali, dostępnych obecnie na platformie Netflix.

Premiera filmu planowana jest na 13 czerwca 2025 roku.