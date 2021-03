Pierce Brosnan zagra komiksowego superbohatera

Popularny irlandzki aktor, któremu sławę przyjęła rola agenta 007 Jamesa Bonda w kilku filmach słynnej filmowej serii, dołączył do obsady filmu „Black Adam” z Dwayne’em Johnsonem w roli tytułowej. Produkcja oparta na komiksach wydawnictwa DC Comics będzie pierwszym filmem w karierze Brosnana, w którym wcieli się w postać superbohatera.

Pierce Brosnan / Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic /Getty Images

Jak informuje portal "Variety", Brosnanowi przypadła w udziale rola Doktora Fate’a, jednego z założycieli organizacji znanej jako Liga Sprawiedliwych. Prywatnie znany jako Kent Nelson, zyskuje supermoce po założeniu magicznego Hełmu Przeznaczenia (Helmet of Fate). To ostatni z obsadzonych członków Ligi Sprawiedliwych. Obok niego tworzą ją Hawkman grany przez Aldisa Hodge’a, Atom Smasher (Noah Centineo) oraz Cyclone (Quintessa Swindell).



Wyreżyserowany przez Jaume Collet-Serrę ("Dom woskowych ciał", "Sierota") film "Black Adam" ("Czarny Adam") opowie historię tytułowego antybohatera. W komiksach DC Comics pojawił się już w latach 40. ubiegłego wieku. Pierwotnie był pragnącym władzy skorumpowanym złoczyńcą, powoli stając się antybohaterem znanym z lekceważenia reguł i komiksowych konwencji.



To drugi film z kolei wyreżyserowany przez Collet-Serrę, w którym zagra Dwayne Johnson. Cały czas na premierę czeka ich wspólny film przygodowy z Emily Blunt zatytułowany "Wyprawa do dżungli". Według aktualnych planów ma on pojawić się w kinach 30 lipca tego roku. Data premiery filmu "Black Adam" nie została jeszcze ustalona. Jego scenariusz napisali Rory Haines i Sohrab Noshirvani na podstawie wcześniejszego scenariusza autorstwa Adama Sztykiela.

Pierce’a Brosnana można było ostatnio zobaczyć w komedii Netfliksa "Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga". Aktor ukończył też zdjęcia do trzech innych produkcji: filmu "The King’s Daughter", gdzie zagrał króla Ludwika XIV, wyreżyserowanego przez Renny’ego Harlina ("Szklana pułapka 2") filmu akcji zatytułowany "The Misfits" oraz horroru "False Positive". Zobaczymy go również w musicalowej wersji "Kopciuszka", a usłyszymy w animowanym "Riverdance the Animated Adventure". A to nie koniec, bo Brosnan wystąpi też w thrillerze sci-fi "Youth" oraz opartym na faktach "The Last Rifleman". Zagra też u boku Heleny Bonham Carter rolę George’a Bernarda Shawa w filmie "Not Bloody Likely".